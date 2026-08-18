Capitalism domestic cu statul. Aurelian Giugăl critică planurile pentru Cernavodă: „S-a ales praful!” / video

Centrala Nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Agerpres

Capitalismul domestic bazat pe relația cu statul și lipsa deciziilor concrete țin România blocată în studii de fezabilitate și cheltuieli inutile care nu aduc rezultate. Politologul Aurelian Giugăl a explicat de ce investițiile și proiectele din energie avansează atât de greu.

Întrebat de ce e nevoie de un studiu de fezabilitate ca să vezi că centrala de la Cernavodă are nevoie de apă de răcire, politologul Aurelian Giugăl a răspuns că astfel de studii și cheltuieli inutile arată lipsa unei strategii pe termen lung, în condițiile în care România se confruntă de mult timp cu debite scăzute ale Dunării în sezonul cald.

„Premierul a spus că durează trei ani să aducă apă la Cernavodă și că e nevoie de studiu de fezabilitate. De ce e nevoie de un studiu de fezabilitate ca să observi că această centrală de la Cernavodă are nevoie de apă de răcire? Nu suflă unul ca în tăieței la restaurantul chinezesc să răcească barele de uraniu”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Toate aceste studii de fezabilitate, cheltuieli inutile, fac parte din această dualitate a capitalismului extern transnațional și capitalismului domestic. Practic, capitalismul domestic sau marile afaceri domestice se fac cu statul. Aici e aproape singura formă de business.

Apoi, referitor la energie, mie mi se pare aproape inutil. Să încercăm să economisim, să stingem lumina la ora 21:00 sau să nu punem mașina de spălat în priză poate să însemne ceva, dar per ansamblu nu poate să facă o diferență foarte mare.

Noi știm de mult chestiunile acestea, adică nu trebuie să ne mirăm. Suntem într-un climat temperat-continental aproape spre excesiv, Dunărea în general are debite mici cam tot timpul verii. Punem la socoteală că în anii trecuți, acum 10-15-20 de ani, funcționau și sistemele de irigație din Câmpia Olteniei, din Câmpia Română, deci se consuma o mare masă de apă și în zonele acestea de culturi agricole, deci cumva eram avertizați.

Știam, pe de altă parte, că se vor închide centralele pe hidrocarburi, pe cărbuni, petrol și așa mai departe, deci era cumva imperios necesar să știm cum ne așternem pentru viitor”, a spus Aurelian Giugăl.

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„S-a ales praful!”

Politologul a spus că nu au fost luate măsuri suficiente pentru dezvoltarea sistemului energetic și a criticat faptul că, în ciuda numeroaselor studii de fezabilitate, România nu a atins nici măcar o parte din capacitatea despre care se discuta în 2019.

„Nu s-au făcut lucrurile astea, acuma se gândește într-o celulă de criză, dar nici nu știu ce gândesc, care sunt marile planuri, că facem un studiu de fezabilitate. Știu că în 2019 se discuta despre o capacitate instalată de 17.000 de MW, incluzând și centralele eoliene. S-a ales praful! Atâtea studii de fezabilitate s-or fi făcut încât nu am ajuns să atingem nici măcar o parte din valoarea aceea”, a spus Aurelian Giugăl la DC News.