De ce a fost propus Siegfried Mureșan? Bogdan Chirieac taxează un joc politic „profund nefast” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Nicușor Dan și Ilie Bolojan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier adâncește impasul guvernamental și amână rezolvarea problemelor economice urgente ale României. Într-o intervenție la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac califică strategia din jurul acestei numiri drept un joc politic „profund nefast” pentru țară, orchestrat între Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Analistul politic Bogdan Chirieac, într-un dialog cu moderatoarea România TV Marilena Nedelcu, arată de ce desemnarea lui Siegfried Mureșan e un joc politic, de ce noul Guvern are zero șanse să treacă de plen și care sunt consecințele dacă se tot amână investirea unui Guvern.

Discuția a pornit de la pauza bizară pe care premierul desemnat a cerut-o înainte de a accepta oficial mandatul de premier.

„Bogdan Chirieac, pe cine a sunat domnul Mureșan în acea oră? Poate soția, poate, nu știu, alt șef? Dacă pe șeful de partid nu l-a sunat, are alt șef?” a întrebat Marilena Nedelcu.

„Sunt o mulțime de speculații. Domnul Siegfried Mureșan cred că e nevinovat în toată această poveste. Bun, că se spune că e foarte apropiat la Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, asta-i de bine și pentru el și pentru România, că e o voce care contează. Dar el e propus în această funcție ca să pice. Nu există, cel puțin în calculele actuale, nicio modalitate ca un guvern Mureșan să treacă. Nu există. De altfel, în prima sa declarație publică pe care a făcut-o după desemnare, a atacat PSD-ul”, a spus Bogdan Chirieac.

Jocul de putere dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Aritmetica parlamentară arată că, fără susținerea celor două mari forțe, AUR și PSD, Guvernul Mureșan nu poate atinge pragul minim de 233 de mandate.

„Domnule Bogdan Chirieac, așadar, fără AUR sau fără PSD, nu o să fie nicio propunere votată în Parlament. Ce credeți că va face domnul Mureșan? Va afla asta înainte și își va depune mandatul sau va merge totuși în Parlament?” a întrebat moderatoarea Nedelcu.

„Depinde ce-l va ruga președintele Dan, mă gândesc. Că totuși el e propus de președintele Dan. Sigur, mizând pe slăbiciunea lui Ilie Bolojan, care l-a propus pe Siegfried Mureșan tocmai pentru a nu fi ales atunci la începutul verii. Adică era genul de personalitate care nu-i poate afecta în niciun fel leadership-ul său în Partidul Național Liberal. Siegfried Mureșan nu face rău la nimeni. De altfel, în PNL, la vremea respectivă, din interiorul partidului știm că și ei considerau că nu e o propunere serioasă. Acum le-a întors acest joc Nicușor Dan, propunându-l teoretic pe cei pe care ei l-au propus, pe Siegfried Mureșan. Deci, probabil că dacă nu va avea numărul de vot, nu va putea să depună mandatul, fiindcă președintele, în continuare, cred, nu dorește alegeri anticipate. Și urmează să fie propus ori Sorin Grindeanu, ori unul dintre tehnocrații pe care i-am vehiculat deja. Poate Leonardo Badea, probabil că Nazare e apropiat de PNL în momentul acesta și dacă era, îl propuneau pe el. Dar, normal te duci pe a doua propunere a PSD-ului, Sorin Grindeanu”, spune Bogdan Chirieac.

„Dar există șanse ca domnul Bolojan, așa cum a negociat cu SOS, și-a luat toți traseiștii, ca să fiu drăguță, pe acolo prin partid. Există șanse să convingă și PSD-iști sau de la AUR, din tabăra domnului Murad, nu știu, ca să-și facă totuși o majoritate?”, a întrebat moderatoarea România TV.

„Mă îndoiesc! La PSD, vă dați seama, după ce a spus Siegfried Mureșan, foarte inspirat, că nu va guverna precum PSD-ul, numai pentru anumiți oameni, o declarație care s-a îngropat în primele minute după desemnarea sa. Mă îndoiesc că PSD-ul va merge cu Siegfried Mureșan sau oameni din PSD. Sau, în orice caz, poate 1-2-3, dar nu mai mult. Iar la AUR s-a dovedit mereu că George Simion își conduce foarte strict partidul. Ați văzut, data trecută au ieșit toți din sală, deși se spunea gruparea Murad care are 15 parlamentari. Deci, mă îndoiesc că AUR va vota. De asta spuneam că în acest moment sunt zero șanse ca Siegfried Mureșan să treacă. Nu știu ce-o fi până la sfârșit, dar mă îndoiesc că se schimbă ceva semnificativ”, explică Bogdan Chirieac.

„Dar, spuneți-mi, domnule Chirieac, faptul că - ne ducem așa pe informațiile pe surse - Nicușor Dan prima dată după consultările de ieri nu ar fi vrut să facă neapărat o desemnare, ar fi vrut doar să dea acele declarații de presă. După aceea, consilierii l-au sfătuit să facă totuși această desemnare. Întărește acest joc politic pe care a început să-l facă președintele cu domnul Bolojan?”, a mai întrebat jurnalista Nedelcu.

„E un joc politic profund nefast pentru România, cu toată dragostea spun asta. Cred că președintele ar fi dorit totuși să desemneze pe cineva cu șanse de a strânge majoritatea încă de ieri. Acum au trebuit să zică `Da, a desemnat de la cei trei care au cele mai multe procente în Parlament`. Păi, nu-i așa! Că nu a fost o alianță electorală. Cei trei n-au candidat împreună. PNL, USR, UDMR n-au fost pe listă comună la parlamentari. Sunt trei partide care stau ele de vorbă. Deci, ordinea era alta”, punctează Chirieac.

Pericolul pentru români

Dincolo de bătălia politică, întârzierea instalării unui guvern cu atribuții depline aruncă țara într-o criză financiară de proporții, cu efecte asupra funcționării serviciilor de bază.

„Asta nu prelungește starea gravă în care suntem? Această criză politică, practic se mai duce încă o săptămână, două, poate”, a întrebat Nedelcu.

„Așa este. Și în special bugetul. Absența rectificării bugetare va lipsi de salarii, în octombrie, personalul din medicină, din sănătate, din educație, din securitate, siguranța publică și așa mai departe. Da, se prelungește criza, nu e o veste bună desemnarea de ieri. Dar, probabil că trebuia făcută pentru a liniști”, susține Chirieac.

Apariția primelor imagini de lucru între liderii dreptei a stârnit o reacție din partea analistului politic.

„E un teatru al absurdului la care asistăm. Programul de guvernare făcut de cine? De trei partide care împreună au o treime din voturile din Parlament? Vedeți, chestiunea asta a început de la Traian Băsescu, când partidul de pe locul întâi n-a primit primul mandatul să facă guvern. S-a perpetuat, s-a întâmplat. Adică, dacă nu respecți niște reguli democratice, constituționale și nu citești Constituția și în spiritul ei, nu doar în litera ei, n-ajungi nicăieri. E ridicol. Asta e o poză pentru presă. „Dom'le, noi ne-am apucat de muncă”. Și cine votează programul ăla?” conchide Bogdan Chirieac.