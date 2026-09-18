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DCNews Stiri Radu Mihaiu (USR) a plecat din emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN. Mihai Gâdea a zis: „Hai, afară!”

Radu Mihaiu (USR) a plecat din emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN. Mihai Gâdea a zis: „Hai, afară!”

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Radu Mihaiu și Mihai Gâdea
Radu Mihaiu și Mihai Gâdea

Radu Mihaiu (USR) a plecat din emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN. Mihai Gâdea a zis: „„Hai, afară!”

Un schimb de replici a avut loc, în direct, la Antena 3 CNN între sociologul Vladimir Ionaș, vicepreședintele USR Radu Mihaiu, generalul Cristian Barbu și Mihai Gâdea. 

Discuția a început după ce Vladimir Ionaș a vorbit despre negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

Iată schimbul de replici de la Antena 3 CNN:

„Dacă e nevoie să accept eticheta de PSD-ist... o accept oricând și o prefer celei de trădător și nesimțit”, a zis Vladimir Ionaș după ce Radu Mihai a dat din cap în momentul în care sociologul zisese că „Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan că-l acceptă și pe Eugen Tomac premier, dar au găsit că eram eu PSD-ist în acel Guvern și Guvernul anterior nu a fost votat”.

Radu Mihaiu a zis: „Dar cine este trădător și nesimțit?!”

Vladimir Ionaș i-a acuzat pe reprezentanții USR că l-ar fi trădat pe Nicușor Dan, deși prezența partidului la guvernare i se datorează președintelui României.

„Din punctul meu de vedere, trădători sunteți toți de la USR care l-ați trădat pe Nicușor Dan cu cea mai mare ușurință după ce prezența voastră în acest Guvern i se datorează 100% președintelui României”, a zis sociologul.

Radu Mihaiu l-a rugat să-i ceară scuze.

Generalul Cristian Barbu a luat cuvântul și a zis că mai bine „voi”, adică USR-iștii ar trebui să ceară scuze față de poporul român: „Nu noi trebuie să cerem scuze! Voi! Sunteți câțiva care v-ați bătut joc de poporul român. Ar trebui să dispăreți din politica română”.

Moment în care Radu Mihaiu asta a și făcut. A dispărut. Dar doar din emisiune. „Dacă dumneavoastră nu puteți decât să jigniți...”, a zis vicepreședintele USR.

„Hai, afară!”, a continuat Mihai Gâdea.

„Dacă jigniți fără niciun fel de argument... la revedere!”, a continuat Radu Mihaiu.

„Puteți pleca liniștit, fără să ne pară rău”, a zis generalul.

„Ați cerut blocarea fondurilor pentru România. Acesta este un act de trădare a intereselor naționale”, a zis Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

„Îi lasă nervii când le spunem adevărul. Când ceri și faci demersuri să se blocheze banii României... E foarte posibil să reușească să facă rău României. Nu știu dacă neapărat să blocheze banii, dar în urma faptului că Ilie Bolojan cere să se blocheze bani inventând lucruri, e un act de trădare”, a continuat Mihai Gâdea.

Declarațiile se referă la scandalul privind „amendamentul Fritz” din Legea ANI și la plata a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

Popularii europeni, cel mai mare grup politic în Parlamentul European, și liberalii din Renew Europe, familiile politice din care fac parte PNL și USR, au cerut Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României. Ulterior, Ilie Bolojan și Oana Țoiu au solicitat Comisiei Europene să verifice de urgență dacă legea respectă dreptul european și dacă jalonul PNRR este îndeplinit.

Într-o scrisoare datată luni, 24 august, și văzută de Politico, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valerie Hayer, îi cereau președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Ce spunea Gabriela Firea

Amintim că, la acel moment, Gabriela Firea, europarlamentară social democrat, critica modul în care reprezentanți din PNL și USR încearcau să facă lobby pentru „pedepsirea“ României și privarea de fonduri europene, ca urmare a nerespectării statului de drept.

„Premierul demis și ministrul de Externe trebuie să vină, urgent, cu explicații publice. Dacă și-au folosit funcțiile pentru a-i cere unui comisar european să ne oprească fondurile europene au acționat împotriva intereselor României și au pus în pericol economia țării. Se pare că nu a fost suficientă scrisoarea către Ursula von der Leyen, semnată de liderii familiilor politice europene ale USR și PNL. 

Ca să eliminăm orice dubiu, Valerie Hayer și Manfred Weber - liderii grupurilor politice Renew și PPE, din care fac parte USR și PNL - nu ar fi trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene dacă nu erau intoxicați de eurodeputații români USR și PNL. Și nici dacă nu exista acordul președinților români ale celor două partide, doar pentru că se țin cu dinții de scaune.

Exista tot felul de mecanisme prin care Comisia Europeană poate verifica dacă România a respectat statul de drept prin legile și reformele adoptate în PNRR. Comisia face asta din oficiu și nu trebuie să-i solicite nimeni. E chiar o bilă neagră la adresa țării și ne poate afecta pe termen lung mai mult decât ne imaginăm“, preciza Gabriela Firea pe Facebook.

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radu mihaiu
usr
mihai gadea
vladimir ionas
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Comentarii (12)

ana   •   18 Septembrie 2026   •   09:59

bravo gadea, bravo antena 3 . nu mai invitati pe nimeni de la usr . nu sunteti tvr 1. izolati cei de la usr vor disparea incet , incet.

geo   •   18 Septembrie 2026   •   09:56

despre acest radu mihaiu de la usr ar trebui sa se pronunte un medic psihiatru . fata lui, mimica , strambaturile si ochii lui si cand nu vorbeste si intrerupe tot timpul are ticuri nervoase si o privire de om ...

Gabriela Cecilia Souca   •   18 Septembrie 2026   •   09:36

Domnule Gadea au trecut cateva luni de cand faceati zilnic la televizor pledoarie si slujba numai sa ne convingeti cat sunt de buni si de perfecti cei din USR impreuna cu alianta chinuita care era mai mult decat clar ca nu o sa functioneze, a fost obligata sa functioneze! Nu va este rusine? Toti sunteti vinovati, ati jicnit, ati etichetat, ati facut "bascalie" murdara in emisiuni impreuna cu alti jurnalisti, politicieni, sociologi, asa ca sa dea bine, pt voi! Toti suntei tradatori, intr-un fel sau altul toti ati tradat, si acum incercati sa reparati! Sinteti o rusine, nu mai aveti pic de mandrie, etica si bun simt, prin demersurile voastre ati condamnat romanii la saracie!

FlorinM   •   18 Septembrie 2026   •   09:28

Gadea acest fruntelata pesedista e din ce in ce mai nesimtit impreuna cu hoarda lui de pupinPSDisti.. incrucisatoarea Sava si generalul isteric de carton Barbu

John   •   18 Septembrie 2026   •   09:15

Nu-i nici o pierdere că această țestoasă antropomorfă ninja a plecat din platoul Anteneiv3. Sperăm să nu mai fie invitat vreodată. La felul cum bulbucă ochii si la cum se strâmbă și rânjește e clar ca acest țestos - Mihaiu - are grave probleme psiho-somatice. Daca mai punem la socoteală și minciunile, nesimțirea și tupeul, avem portretul usr-istului progresist, neomarxist, tefelist, etc. Din păcate nu-i singurul usr-isto pnl-ist care se comporta așa într-o emisiune.

Ivan   •   18 Septembrie 2026   •   08:59

Cu nemernicii de la USR - Uniunea Sărăcirii Românilor și de la remorca user-istă, PeNibiLii, așa trebuie vorbit și făcut, ca să înțeleagă cât de nenorociți și că românii din România s-au scârbit de ei!!!

micu mircea   •   18 Septembrie 2026   •   08:49

Gadea a inceput sa devina un mare derbedeu nesimtit !

Tb   •   18 Septembrie 2026   •   08:47

........, ca de obicei ,scenete a la A3 cu d.nul gadea'n fata .
Daca nu zici precum gandesc altii ,...nu esti bun ,nu-i dea-l nostru.
Dovada trucajului este mai jos .
Ai dreptul sa scrii orice , dar fii atent "comentariile cu un limbaj vulgar vor fi suspendate.
Altminteri,.....daca nu zici cum dorim noi ,esti in afara programului .
Si acest text nu va fi publicat.
Va las cu bine

Gogu   •   18 Septembrie 2026   •   08:31

Pocăilă, ai început sa-ți speli din păcate???? Întrebarea este, daca din proprie inițiativa sau la ordin? Ai?

Liviu   •   18 Septembrie 2026   •   08:27

Disperata rau sleata antenista.

Mihai1   •   18 Septembrie 2026   •   08:08

Nu îmi place Antena 3. Nu urmăresc Antena 3. Dar tupeul, aroganța și violența celor de la USR a devenit practic de nesuportat. Mereu vorbesc tare, întrerup pe ceilalți, jignesc pe toți iar apoi se plâng că sunt victime!
Gata!!!! Sunt un partid de 10%, un pic mai mult decât Șoșoaca.... ???? Dacă ar fi pe reprezentativitate ar trebui să fie invitați cât este invitată și Șoșoacă!
Nu mai zic că tot USR-ul, ca partid, are mai puține voturi decât Georgescu pe persoană fizică!

ma-ta ( cu cratima )   •   18 Septembrie 2026   •   07:34

Din nefericire, PNL-ul a ajuns o gluma proasta dar si sinistra.
Despre USR s-a stiut de la inceput ce si cum.
AUR ar putea face mult bine, dar o tine din greseala in greseala.
PSD-ul are o lista lunga de greseli fara de scuze.
UDMR, o " balama " politica, nici nu ar trebui sa existe, logic vorbind.
Restul, o salata asezonata cu tot soiul de mizerii.
Aceasta este scena politica romaneasca, de la care nimeni cu capul pe umeri nu asteapta, si nici nu poate astepta nimic.
Cat despre votanti, care metaforic sunt morti, nu se poate vorbi decat ( ca si despre morti ), numai de bine.

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