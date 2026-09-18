Radu Mihaiu și Mihai Gâdea

Radu Mihaiu (USR) a plecat din emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN. Mihai Gâdea a zis: „„Hai, afară!”

Un schimb de replici a avut loc, în direct, la Antena 3 CNN între sociologul Vladimir Ionaș, vicepreședintele USR Radu Mihaiu, generalul Cristian Barbu și Mihai Gâdea.

Discuția a început după ce Vladimir Ionaș a vorbit despre negocierile pentru formarea unui nou Guvern.

Iată schimbul de replici de la Antena 3 CNN:

„Dacă e nevoie să accept eticheta de PSD-ist... o accept oricând și o prefer celei de trădător și nesimțit”, a zis Vladimir Ionaș după ce Radu Mihai a dat din cap în momentul în care sociologul zisese că „Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan că-l acceptă și pe Eugen Tomac premier, dar au găsit că eram eu PSD-ist în acel Guvern și Guvernul anterior nu a fost votat”.

Radu Mihaiu a zis: „Dar cine este trădător și nesimțit?!”

Vladimir Ionaș i-a acuzat pe reprezentanții USR că l-ar fi trădat pe Nicușor Dan, deși prezența partidului la guvernare i se datorează președintelui României.

„Din punctul meu de vedere, trădători sunteți toți de la USR care l-ați trădat pe Nicușor Dan cu cea mai mare ușurință după ce prezența voastră în acest Guvern i se datorează 100% președintelui României”, a zis sociologul.

Radu Mihaiu l-a rugat să-i ceară scuze.

Generalul Cristian Barbu a luat cuvântul și a zis că mai bine „voi”, adică USR-iștii ar trebui să ceară scuze față de poporul român: „Nu noi trebuie să cerem scuze! Voi! Sunteți câțiva care v-ați bătut joc de poporul român. Ar trebui să dispăreți din politica română”.

Moment în care Radu Mihaiu asta a și făcut. A dispărut. Dar doar din emisiune. „Dacă dumneavoastră nu puteți decât să jigniți...”, a zis vicepreședintele USR.

„Hai, afară!”, a continuat Mihai Gâdea.

„Dacă jigniți fără niciun fel de argument... la revedere!”, a continuat Radu Mihaiu.

„Puteți pleca liniștit, fără să ne pară rău”, a zis generalul.

„Ați cerut blocarea fondurilor pentru România. Acesta este un act de trădare a intereselor naționale”, a zis Mihai Gâdea la Antena 3 CNN.

„Îi lasă nervii când le spunem adevărul. Când ceri și faci demersuri să se blocheze banii României... E foarte posibil să reușească să facă rău României. Nu știu dacă neapărat să blocheze banii, dar în urma faptului că Ilie Bolojan cere să se blocheze bani inventând lucruri, e un act de trădare”, a continuat Mihai Gâdea.

Declarațiile se referă la scandalul privind „amendamentul Fritz” din Legea ANI și la plata a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

Popularii europeni, cel mai mare grup politic în Parlamentul European, și liberalii din Renew Europe, familiile politice din care fac parte PNL și USR, au cerut Comisiei Europene să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României. Ulterior, Ilie Bolojan și Oana Țoiu au solicitat Comisiei Europene să verifice de urgență dacă legea respectă dreptul european și dacă jalonul PNRR este îndeplinit.

Într-o scrisoare datată luni, 24 august, și văzută de Politico, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valerie Hayer, îi cereau președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile, parte a PNRR, nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Ce spunea Gabriela Firea

Amintim că, la acel moment, Gabriela Firea, europarlamentară social democrat, critica modul în care reprezentanți din PNL și USR încearcau să facă lobby pentru „pedepsirea“ României și privarea de fonduri europene, ca urmare a nerespectării statului de drept.

„Premierul demis și ministrul de Externe trebuie să vină, urgent, cu explicații publice. Dacă și-au folosit funcțiile pentru a-i cere unui comisar european să ne oprească fondurile europene au acționat împotriva intereselor României și au pus în pericol economia țării. Se pare că nu a fost suficientă scrisoarea către Ursula von der Leyen, semnată de liderii familiilor politice europene ale USR și PNL.

Ca să eliminăm orice dubiu, Valerie Hayer și Manfred Weber - liderii grupurilor politice Renew și PPE, din care fac parte USR și PNL - nu ar fi trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene dacă nu erau intoxicați de eurodeputații români USR și PNL. Și nici dacă nu exista acordul președinților români ale celor două partide, doar pentru că se țin cu dinții de scaune.

Exista tot felul de mecanisme prin care Comisia Europeană poate verifica dacă România a respectat statul de drept prin legile și reformele adoptate în PNRR. Comisia face asta din oficiu și nu trebuie să-i solicite nimeni. E chiar o bilă neagră la adresa țării și ne poate afecta pe termen lung mai mult decât ne imaginăm“, preciza Gabriela Firea pe Facebook.