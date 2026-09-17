Phoenix Media a prezentat oficial HEPI, noul instrument bazat pe AI: Nu mai există cale de întoarcere

Phoenix Media a prezentat oficial HEPI, pe 16 septembrie, un instrument bazat pe inteligență artificială, într-un context în care inteligența artificială devine tot mai relevantă pentru media planning.

Totul a plecat de la ideea că media planning a devenit tot mai complexă, pe fondul volumului mare de informații disponibile despre audiențe, locații, contexte, momente de consum și performanță.

Potrivit companiei, provocarea este conectarea rapidă și intuitivă a acestor date și extragerea informațiilor care pot contribui la eficiența planificării media.

„Media planning-ul a devenit prea complex pentru a mai lucra liniar cu toate datele disponibile, iar aici AI devine relevant.

În media planning avem tot mai multe informații despre audiențe, locații, contexte, momente de consum și performanță. Așa că provocarea acum este să le putem conecta rapid, intuitiv și să extragem din ele informația care garantează eficiența”, a transmis Phoenix Media într-o postare pe pagina de Facebook.

Phoenix Media consideră că inteligența artificială nu înlocuiește contribuția umană, ci permite lucrul cu un nivel mare de complexitate, prin integrarea unor variabile într-un timp scurt.

„Contribuția umană rămâne esențială. Ce face AI definitoriu este că ne ajută să lucrăm cu o complexitate mult mai mare, într-un timp mai scurt, cu mai multe variabile integrate și mai multă eficiență.

Mai multe variabile. Mai puțin timp”, a scris Phoenix Media pe pagina de Facebook.

„Nu mai există cale de întoarcere”

„Colegii mei sunt copleșiți de numărul atât de mare de oameni prezenți în această sală în seara aceasta. Suntem uimiți. Vă mulțumim din suflet. Acest lucru demonstrează că apreciați eforturile noastre de a aduce, în fiecare an, noutăți și inovații în acest domeniu.

Mai mult decât atât, cred cu adevărat că 2026 este anul unu al digital outdoor-ului și spun asta pentru că piața globală din 2025 valorează 55 de miliarde de dolari, iar 40% din această valoare este generată de digital outdoor.

Așadar, în 2026, digital outdoor-ul va deveni cel mai important canal. Vorbim aici despre panouri digitale în comparație cu panourile clasice, iar acest an unu este ireversibil. Nu mai există cale de întoarcere”, a spus Dio Boacă, CEO Phoenix Media, în deschiderea evenimentului.

„AI-ul nostru ne va putea spune și ce evenimente au loc la nivel global”

„HEPI a fost creat în compania noastră. L-am învățat ce înseamnă o oră, ce înseamnă o săptămână, ce este un GRP, ce este un oraș, ce este o categorie, ce este Valentine's Day, cine este Moș Crăciun, ce înseamnă luna cadourilor și multe alte cuvinte și expresii. (...)

Vom crea câțiva agenți AI suplimentari care vor putea analiza trecutul și viitorul, luând în calcul factorii declanșatori și toate informațiile relevante.

Atunci va fi simplu să alegem, de exemplu, temperaturile. Avem temperaturile orare din România pentru ultimii 10 ani. Nu va exista niciun cost pentru aceste date. Totul va fi disponibil gratuit.

AI-ul nostru ne va putea spune și ce evenimente au loc la nivel global, ce campionate sunt în desfășurare, ce competiții de atletism au loc și așa mai departe. (...)

Totul va fi calculat, iar AI-ul nostru va avea propria memorie pentru fiecare dintre clienții noștri”, a spus Dio Boacă, CEO Phoenix Media.

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