UZPR protestează ferm după agresarea jurnaliștilor în Piața Victoriei la protestul fermierilor

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UZPR a condamnat dur actele de violență îndreptate contra jurnaliștilor aflați la Protestul din Piața Victoriei, printre care agresarea fizică și verbală a echipei Realitatea Plus.

Echipa Realitatea Plus, formată dintr-o reporteră și un operator, a fost agresată marți, la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Manifestația a degenerat din cauza unor agitatori, fiind înregistrate numeroase acte de violențe, acte de vandalism, ciocniri între forțele de ordine și unii protestatari.

Reportera a fost îmbrâncită de bărbați cu fețele acoperite, care au agresat-o fizic și verbal. Mai mulți indivizi au încercat să împiedice filmarea. Operatorul a fost dus la spital, pentru a i se face un CT după ce a fost lovit cu pumnii.

UZPR: "Violența împotriva jurnaliștilor nu poate fi normalizată"

"Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) protestează ferm față de actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor aflați la datorie în Piața Victoriei, evenimente care au pus în pericol siguranța reprezentanților presei și au culminat cu agresarea fizică a echipei de la Realitatea Plus.

UZPR reamintește că dreptul la protest este fundamental într-o societate democratică, însă exercitarea acestuia nu poate justifica, sub nicio formă, intimidarea, împiedicarea sau agresarea jurnaliștilor. Reprezentanții presei aflați în teren nu sunt parte a confruntărilor și nu pot fi transformați în ținte. Ei îndeplinesc o misiune de interes public, iar orice atac asupra lor lovește direct atât în libertatea presei, cât și în dreptul cetățenilor de a fi informați.

UZPR atrage atenția că asemenea incidente nu pot fi privite izolat. În ultima perioadă, atacurile verbale, amenințările și manifestările de ostilitate la adresa reprezentanților mass-media s-au intensificat, alimentate uneori inclusiv de discursuri publice iresponsabile. Tolerarea sau relativizarea unor asemenea gesturi riscă să transforme violența împotriva presei într-un fapt obișnuit, incompatibil cu valorile unei societăți democratice", a transmis Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

UZPR cere Poliției Capitalei să-i identifice rapid pe cei responsabili de agresarea jurnaliștilor

"Ca susținătoare a libertății de exprimare, UZPR este, în același timp, un apărător ferm al libertății presei și al dreptului fiecărui jurnalist de a-și exercita profesia în deplină siguranță, indiferent de instituția media pe care o reprezintă sau de orientarea editorială a acesteia.

UZPR ia act de faptul că Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și solicită identificarea rapidă a persoanelor responsabile, clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Siguranța jurnaliștilor trebuie tratată ca o prioritate în gestionarea oricărei manifestații publice.

UZPR își exprimă deplina solidaritate cu jurnalista și operatorul agresați, precum și cu toți colegii din presă a căror siguranță a fost pusă în pericol în timpul evenimentelor de astăzi.

O societate democratică nu poate funcționa fără o presă liberă și puternică și fără jurnaliști care să poată relata faptele fără teama că vor fi amenințați, loviți sau împiedicați să își facă meseria", a transmis UZPR.

24 de persoane au fost rănite în urma protestului de ieri, conform unui bilanț comunicat de Jandarmeria Capitalei. Printre răniți se numără și 10 jandarmi.

A doua zi de proteste în Piața Victoriei

Miercuri este a doua zi de proteste. Unii dintre fermieri au rămas peste noapte şi au dormit pe trotuarele şi spaţiile verzi din proximitatea Pieţei Victoria.