Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în vizită la Radio România

În contextul împlinirii, în 2026, a 160 de ani de istorie a Casei Regale a României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au efectuat astăzi o vizită la Radio România.

Majestatea Sa și Principele Radu au fost primiți de Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Cristian Schwartz, în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat dr. Dan Șanta, Director Relații Internaționale, și Liliana Staicu, director al Centrului de Proiecte Culturale și Evenimente Radio România.

Relația dintre Casa Majestății Sale și Radio România își are rădăcinile în însăși istoria radioului public

Societatea Română de Radiodifuziune a fost înființată prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I în urmă cu un secol, în 1926. Un reper esențial al acestei istorii comune rămâne data de 23 august 1944, când Radio România a transmis Proclamația către țară a Regelui Mihai I, unul dintre momentele definitorii ale istoriei moderne a României. Arhivele Radio România păstrează și astăzi mărturii sonore de o valoare excepțională privind contribuția Familiei Regale la viața publică și culturală a țării.

Această legătură continuă să se reflecte și în prezent prin proiecte culturale de anvergură. În fiecare an, Majestatea Sa Margareta acordă Înaltul Patronaj Festivalului Internațional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, eveniment de referință organizat de Radio România și dedicat promovării inovației în domeniul producției sonore. Totodată, Radio România organizează anual Concertul Regal de la Sala Radio, dedicat Zilei Regalității – 10 Mai. În semn de apreciere pentru contribuția sa la viața culturală și publică a țării, Radio România a fost decorată de Regele Mihai I cu distincția „Nihil Sine Deo”.

În contextul pregătirii Centenarului Radio România, care va fi aniversat în 2028, invitații au discutat cu echipa radioului câteva direcții de cooperare pentru perioada următoare. Au fost abordate posibilități de colaborare pentru realizarea unor proiecte editoriale, înregistrări și evenimente dedicate valorificării patrimoniului sonor și evidențierii relației istorice dintre radioul public și Coroana Română.

Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au vizitat Camera Știrilor de la Radio România Actualități, unde au avut prilejul să discute cu jurnaliștii și profesioniștii care contribuie zilnic la misiunea de serviciu public a instituției. La finalul programului, Alteța Sa Regală Principele Radu a acordat un interviu postului Radio România Cultural.

În declarația oferită la Radio România Cultural, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu au evocat rolul celor două instituții în viața societății românești:

„Suntem foarte bucuroși să fim la radio și să celebrăm 160 de ani de istorie a Coroanei Române. Legătura dintre Coroana Română și Radio România este foarte puternică, două părți ale societății românești care au stat alături în momente grele, dar și în momente bune, și continuă să fie împreună. Suntem foarte inspirați de modul în care radioul își influențează semenii și suntem mândri de această continuitate aproape miraculoasă. Au trecut aproape o sută de ani de la înființarea Radioului; în acest răstimp s-au produs rupturi teribile în România, însă acest lucru nu ne împiedică să fim împreună în 2026. Aceasta este o frumoasă lecție pentru societatea contemporană: nu există piedică pe care să nu o poți depăși dacă îți iubești țara, familia și comunitatea, dacă îți respecți identitatea și națiunea. Găsim în radio un exemplu”.