Cum se fac bani cu Denise Rifai exact în perioada în care numele ei apare în dosarul DNA / foto în articol

Denise Rifai / _INQUAM_Photos_Octav_Ganea

În aceste zile de când Denise Rifai a fost la DNA se fac bani folosindu-se de imaginea vedetei.

Cum se fac bani cu imaginea lui Denise Rifai chiar în perioada în care numele ei apare în dosarul DNA? Simplu. Imaginea unei prezentatoare TV făcută cu AI care induce ideea că este Denise Rifai este folosită într-o reclamă online cu titlul șocant „Arestare în direct la TV”, afișată inclusiv pe site-uri de știri prin intermediul rețelelor de publicitate.

La prima vedere, utilizatorul este lăsat să creadă că este vorba despre un scandal de ultimă oră petrecut într-un studio de televiziune. În realitate, accesarea reclamei duce către un domeniu necunoscut, fără legătură cu persoana din imagine sau cu postul TV la care aceasta activează.

Fenomenul nu este nou. În ultimii ani, imaginea unor jurnaliști, prezentatori TV, oameni politici și vedete a fost utilizată în numeroase reclame de tip clickbait, concepute pentru a genera trafic și venituri.

În cazul de față, reclama afișează mesajul „Arestare în direct la TV”, alături de o fotografie făcută cu AI care pare să o prezinte pe Denise Rifai într-un studio de televiziune. După accesare, utilizatorii sunt redirecționați către pagini care încearcă să imite site-uri de presă și care folosesc ferestre de tip „Confirmați că aveți peste 18 ani” pentru a crea impresia unui conținut exclusiv sau șocant.

Ironia este că însăși Denise Rifai a avertizat în trecut că numele și imaginea sa au fost folosite în mod repetat în fake news-uri și campanii înșelătoare. Prezentatoarea a făcut apel la utilizatori să nu acceseze astfel de pagini și să verifice întotdeauna sursa informațiilor.

Trebuie să aveți grijă dacă vă apar reclame care folosesc titluri alarmiste, arestări spectaculoase, scandaluri de ultimă oră sau promisiuni incredibile. De cele mai multe ori, scopul nu este informarea publicului, ci obținerea unui click către site-uri obscure.

Momentul ales nu pare întâmplător. În contextul în care Denise Rifai este menționată în aceste zile în legătură cu dosarul DNA, o reclamă cu titlul „Arestare în direct la TV” are șanse mult mai mari să fie percepută ca o informație reală. Tocmai aceasta este logica din spatele reclamelor-capcană, să exploateze un subiect aflat la zi pentru a obține cât mai multe accesări.

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