Denise Rifai a ajuns la DNA. A evitat întrebările jurnaliștilor

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Jurnalista Denise Rifai a ajuns vineri, 19 iunie 2026, la Direcția Națională Anticorupție.

Vedeta de televiziune Denise Rifai a ajuns vineri, 19 iunie 2026, în jurul orei 18:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, după ce a fost pusă sub acuzare.

Denise Rifai ar fi fost audiată și zilele trecute de către de procurorii Secției a II-a a DNA , în cadrul aceluiași caz. Jurnalista ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită în același dosar în care este acuzat și primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

În același dosar figurează și Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

În momentul în care a ajuns în fața sediului DNA, Denise Rifai a evitat întrebările jurnaliștilor și a intrat în instituție ținând mâna deasupra capului.

Reamintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fost chemat ieri pentru audieri de procurorii DNA. El a fost audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și ulterior plasat sub control judiciar pentru luare de mită.