Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Denise Rifai a ajuns la DNA. A evitat întrebările jurnaliștilor

Denise Rifai a ajuns la DNA. A evitat întrebările jurnaliștilor

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 19 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
INSTANT_RIFAI_DNA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Jurnalista Denise Rifai a ajuns vineri, 19 iunie 2026, la Direcția Națională Anticorupție.

Vedeta de televiziune Denise Rifai a ajuns vineri, 19 iunie 2026, în jurul orei 18:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, după ce a fost pusă sub acuzare.

Denise Rifai ar fi fost audiată și zilele trecute de către de procurorii Secției a II-a a DNA , în cadrul aceluiași caz. Jurnalista ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită în același dosar în care este acuzat și primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

În același dosar figurează și Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro.

În momentul în care a ajuns în fața sediului DNA, Denise Rifai a evitat întrebările jurnaliștilor și a intrat în instituție ținând mâna deasupra capului.

Reamintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fost chemat ieri pentru audieri de procurorii DNA. El a fost audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și ulterior plasat sub control judiciar pentru luare de mită.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
denise rifai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close