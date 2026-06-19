Ciutacu lansează un avertisment după cazul lui Denise Rifai: Nu v-a mirat inflația de podcasturi? Stați să-l salte DNA pe primul...

Jurnalistul Victor Ciutacu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Jurnalistul Victor Ciutacu a avut un comentariu în cazul vedetei Denise Rifai.

Jurnalista și vedeta de televiziune Denise Rifai a reacționat după ce a apărut informația că ar fi suspectă în dosarul DNA privind jocurile de noroc, în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, acuzat de luare de mită și plasat sub control judiciar.



Denise Rifai a respins orice suspiciune privind o posibilă implicare în ancheta procurorilor DNA ce îl vizează pe Ciprian Ciucu. E a zis că nu are nicio legătură cu niciun dosar penal. Jurnalista a precizat, într-o scurtă declarație acordată jurnalistului România TV, Victor Ciutacu, că nu figurează în niciun dosar aflat în lucru și că nu a formulat niciun denunț în acest sens, fără a oferi detalii.

Dar dincolo de răspunsul ei, Victor Ciutacu a făcut un comentariu despre alt subiect

Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat situația creată după apariția numelui Denisei Rifai în spațiul public în legătură cu dosarul DNA care îl vizează pe Ciprian Ciucu. Dincolo de clarificările oferite de realizatoarea TV, Victor Ciutacu spune că adevărata problemă este fenomenul unor oameni din presă care, în opinia sa, ajung să joace rolul de consultanți politici.

„Nu știu și nu e treaba mea să decretez dacă Denise Rifai spune adevărul sau îl eludează. Datoria mea, profesională și umană, era să o întreb, ceea ce am și făcut. Mai ales după ce numele său devenise public în ancheta de corupție derulată de DNA pentru luare de mită în cazul lui Ciprian Ciucu.



Povestea asta, însă, dincolo de implicațiile politice majore, mai ridică o problemă. Cea a așa-zișilor consultanți (în timpul liber) din presă. Oameni care, sub acoperirea unei profesii grele, nu fac meserie, ci propagandă. Trag sfori în favoarea diverșilor politicieni și nu numai. Și sunt plătiți, pe factură sau la pic, de terțe părți, interesate, nu direct din bugetele publice ale partidelor, să nu cumva să fie suspectați de lipsă de deontologie. Unii împart cu beneficiarii, alții nu.



Pe voi nu v-a mirat în ultima vreme inflația de podcasturi cu titulari (sau invitați cvasipermanenți) oameni din presă? Vorbim altă dată și despre influencerii hăinuțelor, parfumurilor și automobilelor pe care-i apucă trăirile politice la momentele oportune. Stați să-l salte DNA pe primul...”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

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