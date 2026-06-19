Misterul lui Denise Rifai din dosarul DNA al lui Ciucu. Ce este bizar și cum s-a ajuns la confuzia care a explodat pe internet

Denise Rifai

Știrea zilei de ieri a fost numele vedetei Denise Rifai care apare în dosarul lui Ciprian Ciucu de la DNA.

Inițial, unii au spus că în comunicatul DNA sunt inițialele ei R.D.M. Evident, nu era vorba despre ea, mai ales că în comunicat scria clar că vorbim despre un cetățean bulgar. Coincidență de... inițiale. Pe Denise Rifai o cheamă și Miriam. Dar nu. Este vorba despre un bărbat. Formularea din comunicatul DNA era:

„La data de 17 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpații:

- R.D.M., persoană fizică (cetățean bulgar), fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită”.

Dincolo de acest lucru, ce legătură are Denise Rifai cu dosarul lui Ciprian Ciucu? Denise Rifai a negat categoric orice implicare în ancheta procurorilor anticorupție: „Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a declarat jurnalista lui Victor Ciutacu.

Dar de ce apare numele ei în dosar? Denise Rifai este martor-denunțător. Asta este cert. Dar conform unor surse, ceea ce este însă bizar e că au deschis urmărire penală și pe numele ei. Până la acest moment nu se cunosc alte detalii.

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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a zis că nu a luat „niciun leu” și că nu a condiționat emiterea documentațiilor de urbanism de primirea unor foloase.

Replica acestuia vine după ce a fost acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

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„Cu privire la acuzația de luare de mită... Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook.

Primarul a subliniat că va ține capul sus și că nu va evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. El menționează că acuzațiile 'pică prost, într-un context prost', deoarece are 'enorm de mult' de lucru la primărie.

„Acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interesul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru', a precizat Ciucu.

El a adăugat că nu știe cum s-a „căpătuit” cu acest dosar și că își va proba nevinovăția și va colabora cu toată buna-credință pe care o are cu reprezentanții sistemului de justiție.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, se mai arată în postare.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Comunicatul DNA, aici - https://www.dcnews.ro/ciprian-ciucu-prima-reactie-dupa-ce-a-iesit-de-la-dna-sunt-nevinovat_1062872.html