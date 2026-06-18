Ce voia să afle Denise Rifai de la Ciucu? O declarația trecută cu vederea stârnește acum întrebări

Foto: captură video Youtube "Sosurile lui Măruță"

S-a vehiculat numele jurnalistei Denise Rifai în dosarul primarului Ciprian Ciucu.

Denise Rifai a negat categoric orice implicare în ancheta procurorilor anticorupție: „Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a declarat jurnalista lui Victor Ciutacu. Detalii aici - https://www.dcnews.ro/denise-rifai-in-dosarul-lui-ciprian-ciucu-vedeta-de-televiziune-ar-fi-facut-denuntul-impotriva-primarului-general_1062947.html

Numele realizatoarei TV Denise Rifai se vehiculase în dosarul de corupție instrumentat de DNA în care primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Dosarul vizează presupuse fapte de corupție legate de industria jocurilor de noroc și de finanțarea unei campanii electorale.

În urmă cu câteva zile, invitată la podcastul lui Cătălin Măruță a fost întrebată ce convorbire ar vrea să asculte, între cine și cine.

„Dacă ai putea asculta o singură convorbire telefonică din showbizul românesc, pe cine ai vrea să asculți? Sau, dintre politicieni, pe cine ai vrea să asculți cum vorbește la telefon?”, a întrebat-o Cătălin Măruță pe Denise Rifai.

„Pe Bolojan acum. Cu... Ciucu”, a zis vedeta.

„Ai vrea să asculți asta?”, a continuat Cătălin Măruță.

„Da, ca să văd strategia politică din această perioadă”, a zis Denise Rifai.

Cât despre Odeta Nestor, aceasta este considerată de anchetatori o persoană apropiată de Ciprian Ciucu încă din perioada în care acesta conducea Primăria Sectorului 6. Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, fosta șefă a ONJN se află printre persoanele investigate în dosar.

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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a zis că nu a luat „niciun leu” și că nu a condiționat emiterea documentațiilor de urbanism de primirea unor foloase.

Replica acestuia vine după ce a fost acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

„Cu privire la acuzația de luare de mită... Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook.

Primarul a subliniat că va ține capul sus și că nu va evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. El menționează că acuzațiile 'pică prost, într-un context prost', deoarece are 'enorm de mult' de lucru la primărie.

„Acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de această tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interesul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru', a precizat Ciucu.

El a adăugat că nu știe cum s-a „căpătuit” cu acest dosar și că își va proba nevinovăția și va colabora cu toată buna-credință pe care o are cu reprezentanții sistemului de justiție.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, se mai arată în postare.

Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Comunicatul DNA, aici - https://www.dcnews.ro/ciprian-ciucu-prima-reactie-dupa-ce-a-iesit-de-la-dna-sunt-nevinovat_1062872.html