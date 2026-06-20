Dan Negru, după zvonul apărut în presă: Nu știu care e sursa lui Denise Rifai. N-am nicio discuție cu fosta mea iubită

Denise Rifai

Dan Negru a reacționat după zvonul împrăștiat de Denise Rifai.

Într-o discuție recentă cu Cătălin Măruță, Denise Rifai a sugerat că ea și Dan Negru, fostul ei coleg, ar putea face din nou echipă, lăsând deschisă ușa pentru o revenire spectaculoasă la Antena 1 sau despre o plecare a ei la Kanal D. Denise Rifai nu a clarificat, totuși, contextul în care Dan Negru i-ar putea deveni din nou coleg.

Dan Negru a reacționat și a zis că sunt doar zvonuri.

„Șefii mei or fi intrat la bănuieli văzând zvonul ăsta prin ziare. Nu știu care este sursa lui Denise Rifai când a spus că vom face o emisiune împreună la Antena1, dar eu, nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena. Ea cu fotbalul, eu cu literele. În seara asta, de la ora 21:00, la Kanal D Romania avem Jocul cuvintelor, un quiz care e în grila Kanal D de patru ani. Așa că vă propun o definiție din patru litere dată de Tudor Mușatescu: știre în neștire. Răspuns: ZVON”, a scris Dan Negru pe Facebook.

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