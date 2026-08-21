Bogdan Chirieac, viral pe TikTok. Faiăr: „Ăsta-i blestemul oricărui om care angajează un Gen Z de 23 de ani”

Bogdan Chirieac, viral pe TikTok. Faiăr: „Ăsta-i blestemul oricărui angajator care angajează un Gen Z de 23 de ani”

Bogdan Chirieac și Anca Murgoci s-au apucat și de TikTok.

După 16 ani împreună la DC News, aflând că până și alegerile prezidențiale se câștigă (sau aproape se câștigă) pe TikTok, Anca Murgoci și Bogdan Chirieac au intrat și pe acest... tărâm. N-or deveni ei președinți, dar măcar sunt virali. Cine n-ar vrea să-l vadă pe Bogdan Chirieac făcând poze cu Nokia cu butoane?

Au clipuri și de 500.000, și de 300.000, și de 100.000 vizualizări. Clipurile cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac au făcut, în total, două milioane de vizualizări după o lună de TikTok. Cine n-ar vrea să-l vadă pe celebrul analist politic și altfel decât la televizor comentând lucruri 100% serioase?

Bogdan Chirieac este primul ziarist român care i-a luat interviu lui George W. Bush, preşedintele SUA, în 2002. A realizat, printre altele, cel mai bun talk-show - „Pro Vest”, emisiune realizată la Pro TV. Dar acum lumea s-a schimbat și a ajuns și pe TikTok. Ce a rămas de pe vremuri la Bogdan Chirieac... este telefonul. 6210i. Un Nokia. În rest, e în pas cu moda. Ideile și umorul sunt actuale, dovadă că stârnește multe reacții.

Despre acest subiect au vorbit la B1 TV Silviu Faiăr și Alex Zlăvog, creatori de conținut, la B1 TV cu „Doctorul”:

„Cei doi s-au gândit că ar fi bine să pătrundă și pe piața asta a promovării pe TikTok. Dar cum s-au gândit? Cu domnul Chirieac încercând să facă TikTok-uri amuzante. Cum s-au gândit ei că ar putea să pună niște TikTok-uri astfel încât ele să devină virale? Hai să vedem primul clip. Au făcut mai multe clipuri despre telefonul lui pentru că au prins. El are un telefon din ăsta foarte vechi și zice: „Dom'le, eu îl am că nu mă pot asculta sau, cel puțin, mă ascultă mai greu pe ăsta fără internet decât pe astea, smartphone-urile noi, unde ai internet și te ascultă foarte, foarte ușor”, a zis „doctorul”.

„E o scuză din aia de bunic care nu prea vrea smartphone”, a continuat Silviu Faiăr.

„Exact, exact. În casă mi-l imaginez cu din aia de ciocolată în cap, cu staniol din ăla, fiindcă... pentru a nu-i citi gândurile, că, cu tehnologia asta, se poate întâmpla orice”, a mai zis „doctorul”.

„Eu mă întreb o chestie, că ziceai mai devreme că încearcă ei să facă content amuzant. Partea aia cu «războiul româno-român» era din glumele pe care voia să le facă?”, a zis Alex Zlăvog.

„Se referea la războiul pe care l-a trăit alături de Dragnea, în care îi ascultau ăștia”, a zis Silviu Faiăr.

„Nu știu, nu-mi dau seama când glumește și când vorbește serios”, a zis „doctorul”.

„Eu cred că ăsta-i blestemul oricărui angajator care aduce un Gen Z acolo și Gen Z-ul zice: «Doamne, acum TikTok-ul e la modă.»” Bă, și într-adevăr așa e. Vezi? Uite, ai făcut PR acum pentru Chirieac. O să zică persoana aia de 23 de ani care i-a făcut TikTok: «Uite, ia uite, am apărut la televizor, domnul Chirieac. Funcționează.»”, a zis Faiăr.

„Eu nu pricep cum de mai rezistă telefonul ăsta al lui Chirieac. Mai există firma Nokia? Cum ar fi să fie, de fapt, o publicitate la Nokia?”, a continuat „doctorul”.

„Știi care-i TikTok-ul aici? Să ne alegem soneria cu domnul Chirieac. Când cineva își alegea soneria, auzeai toate melodiile alea”, a zis Alex Zlăvog.

„Exact. Mai ales cu acest telefon. Cred că suportă și formatul MP3”, a zis „doctorul”.

„Cred că domnul Chirieac ar fi genul ăla de om care ar avea pe telefonul ăsta melodioara făcută în format pentru telefonul vechi, de la «Godfather».”, a zis Silviu Faiăr.

„Foarte tare, domnul Chirieac. Acum sper să nu se supere pe noi...”, a zis „doctorul”.

„Dacă se supără, face un articol despre noi pe DC News”, a zis Faiăr.

„Domnul Chirieac, acum nu vă supărați. Îmi imaginez cum stă supărat acolo, cu picioarele pe un taburet din ăla micuț zicând: „Păi da, m-au pus copiii ăștia să fac TikTok... ce era să fac...”

Dialogul complet de la B1 TV îl găsiți la minutul 35: