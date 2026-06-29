Decizia Realitatea Plus după scandalul dintre Anca Alexandrescu și Călin Georgescu

Realitatea Plus a luat o decizie în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale.

”Realitatea Plus a fost și va rămâne televiziunea care oferă dreptul la exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public. Am făcut acest lucru și-n cazul domnului Călin Georgescu, fără condiționări și fără compromisuri, din respect pentru dreptul publicului de a fi informat.

După declarațiile făcute aseară de domnul Călin Georgescu la adresa Realitatea Plus și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită, cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating.

Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră.

Însă pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating.

Din acest motiv, până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât postului Realitatea Plus cât și telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale.

Ne asumăm această decizie, chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți a audienței pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale. Realitatea Plus își respectă telespectatorii, iar acest respect este mai important decât orice audiență” este mesajul transmis de televiziunea Realitatea Plus, luni.

”Ați greșit fundamental față de AUR” i-a spus Călin Georgescu jurnalistei Anca Alexandrescu, în cadrul emisiunii ”Culisele statului paralel”, acuzând-o că a criticat partidul care a susținut-o pentru funcția de primar general.

Discuția dintre cei doi a degenerat și a ajuns la acuzații grave. Citește aici: Călin Georgescu, schimb dur de replici cu Anca Alexandrescu: "Asta e o amenințare?"

