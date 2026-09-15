O nouă reușită academică pentru Ana Maria Păcuraru Dobra. A trecut cu succes de pre-susținerea tezei de doctorat

Ana Maria Păcuraru Dobra

Ana Maria Păcuraru Dobra a trecut cu succes de pre-susținerea tezei sale de doctorat, un moment important care marchează parcursul unei cercetări de anvergură, desfășurată în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare (ISDS) a Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea din București.

Teza sa, intitulată „Epistemic Responses and Civic Orientations in Contemporary Romania: Science Knowledge, Uncertainty, Conspiracy Endorsement and Institutional Trust”, propune o analiză aprofundată a modului în care românii se raportează astăzi la cunoaștere, incertitudine și încredere instituțională – teme de o actualitate stringentă într-un peisaj informațional tot mai fragmentat și mai vulnerabil la manipulare.

Cercetarea sa explorează mecanismele prin care cetățenii construiesc și negociază relația cu adevărul științific, modul în care incertitudinea devine teren fertil pentru narațiuni conspiraționiste, precum și legătura strânsă dintre nivelul de încredere instituțională și reziliența societății românești în fața dezinformării. Este o lucrare care îmbină rigoarea sociologică cu o relevanță directă pentru înțelegerea vulnerabilităților democratice contemporane.

Demersul academic al Anei Maria a fost coordonat de prof. dr. Cosima Rughiniș, un nume de referință în sociologia românească, a cărei îndrumare a contribuit la conturarea unei cercetări riguroase, bine ancorată teoretic și metodologic.

Pre-susținerea cu succes a tezei reprezintă un pas esențial înaintea susținerii publice finale și confirmă maturitatea academică a unei cercetări care depășește granițele mediului universitar. Rezultatele acestui demers au o miză directă pentru înțelegerea fenomenului dezinformării, a vulnerabilității la teoriile conspirației și a modului în care instituțiile românești pot reconstrui încrederea publică.

Pentru Ana Maria Păcuraru Dobra, acest moment se adaugă unui parcurs profesional dedicat jurnalismului de politică externă și cercetării aplicate, confirmând angajamentul său constant față de rigoare, adevăr și responsabilitate civică – valori care leagă în mod firesc activitatea sa din redacție de cea din mediul academic.