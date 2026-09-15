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BANCUL ZILEI: Supărarea lui Ion, după ce a fost la All inclusive

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Se întâlneşte Ion cu Vasile. "Sunt supărat, mă, Vasile. De ce, măi Ioane?!..."

– De ce, măi Ioane, că de-abia te-ai întors din concediu?!
– Păi, uite, măi Vasile, am fost în Spania la “all inclusive”. Excepţional. Mănânci cât vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, cu spa, ce să mai zic, lux!
– Păi şi-atunci? De ce eşti supărat?

 – Da’ să vezi mă, ce păţesc acolo. Mă duc într-o dimineaţă la micul dejun, Măria mea rămâne în cameră. Când mă întorc, Măria mea nicăieri. O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepţie şi aflu că… e-n cameră la un tânăr… Mă duc acolo, bat la uşă, deschide tipul… măi Vasile, ce bărbat bine! ‘nalt, frumos, brunet, ochi negri, fără pic de burtă, plin de muşchi…
– Aşa, şi?
– Când mă uit mai bine, iese şi Măria mea, din baie… mică, amărâtă, cu cearcane, părul tot vâlvoi… Bă, te rog să mă crezi, aşa ruşine mi-o fost de omul cela!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Geambaș de cai

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