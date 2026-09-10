BANCUL ZILEI: O afacere de pomină

Bancul zilei. Un om de afaceri intră într-o noapte într-un bar, merge la tejghea și comandă o bere.

- Cât costă?

- Nimic domnule, e din partea casei.

- Serios?

- Da, domnule. Uitați aici și un sandvich tot din partea casei.

– Nu pot să cred așa ceva… atunci am să cumpar măcar un pachet de țigări!

- Nu trebuie domnule, vă dau eu un cartuș… din partea casei…

- Domnule, eu așa ceva nu am întâlnit de când sunt! Ce mod de-a face afaceri e asta? Din ce câștigați voi? Unde este șeful tău? Vreau să îl cunosc personal!

- Momentan este sus într-o cameră cu soția mea.

- Dar ce face cu nevasta dumitale?

- Cam același lucru pe care îl fac eu acum cu afacerea lui!