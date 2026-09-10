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BANCUL ZILEI: O afacere de pomină

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Un om de afaceri intră într-o noapte într-un bar, merge la tejghea și comandă o bere.

- Cât costă? 
- Nimic domnule, e din partea casei. 
- Serios? 
- Da, domnule. Uitați aici și un sandvich tot din partea casei. 
– Nu pot să cred așa ceva… atunci am să cumpar măcar un pachet de țigări! 
- Nu trebuie domnule, vă dau eu un cartuș… din partea casei… 
- Domnule, eu așa ceva nu am întâlnit de când sunt! Ce mod de-a face afaceri e asta? Din ce câștigați voi? Unde este șeful tău? Vreau să îl cunosc personal! 
- Momentan este sus într-o cameră cu soția mea. 
- Dar ce face cu nevasta dumitale? 
- Cam același lucru pe care îl fac eu acum cu afacerea lui!


Vezi și: BANCUL ZILEI: Pensia soacrei

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