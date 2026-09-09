Cine minte în scandalul militarilor români? Administrația Prezidențială dezminte, Călin Georgescu acuză și cere suspendarea lui Nicușor Dan

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Chiar dacă Administraţia Prezidenţială respinge ştirile false şi anunţă că România nu trimite militari în Ucraina, Călin Georgescu cere suspendarea lui Nicușor Dan.

Administraţia Prezidenţială a reacţionat după apariţia mai multor informaţii conform cărora în CSAT s-ar fi decis ca România să trimită militari în războiul din Ucraina. Administraţia Prezidenţiale cataloghează informaţiile ca ştiri false, „manipulare alarmistă” şi anunţă că România nu va trimite trupe pe front. În ciuda acestui fapt, Călin Georgescu insistă că... Nicușor Dan trebuie suspendat.

„INTERESUL ROMÂNIEI ESTE PACEA. România are, înainte de orice, datoria de a-și apăra viața și viitorul. Superioritatea României ca actor strategic vine din neutralitatea față de orice conflict: ea ne face un partener căutat pentru pace, nu un instrument folosit în război. Nicușor Dan a cerut Parlamentului să aprobe participarea Armatei României, cu până la 20 de militari, în cadrul Comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Consider acest demers grav și insuficient explicat țării. Este un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război care nu este al nostru — începutul unui drum care, odată deschis, va fi greu de închis. Miza nu este numărul militarilor, ci angajamentul politico-militar al României. Chiar și trimiterea unui singur militar poate atrage întreaga țară în logica unui conflict.



România trebuie să apere pacea și buna înțelegere, în țară, în regiune și dincolo de ea. Există o singură soluție responsabilă: diplomația permanentă. Securitatea țării se consolidează prin dialog și comunicare, nu prin conflict. Geografia este un dat. Responsabilitatea politică înseamnă să gestionezi inteligent acest dat, nu să-l transformi într-o condamnare. Pericolul major pentru România nu este doar glonțul care poate trece granița, ci și falimentul suveranității. Fără voia poporului, nimeni nu are mandatul de a angaja România într-un război care nu ne aparține.



Înainte de orice vot al Parlamentului, românii trebuie să cunoască mandatul, temeiul juridic, lanțul de comandă, regulile de angajare, costurile și condițiile retragerii. Toate finanțările politice și media, toate presiunile și toate înțelegerile care au precedat această solicitare trebuie făcute publice.



Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic. Cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român”, a zis Călin Georgescu.

Mesajul se încheie cu un apel adresat parlamentarilor și „mamelor României”



„Astăzi se vede cu ochiul liber: Nicușor Dan își apără scaunul, nu țara. Pentru scaunul cumpărat prin înțelegeri, oferă acum drept tribut interesele României. Ca să-și ascundă compromisurile și să rămână la putere, execută ordinele celor care l-au instalat la Cotroceni împotriva voinței poporului român. Acest demers, alături de faptele deja cunoscute, dovedește că prezența lui la Cotroceni a devenit un pericol real pentru siguranța, independența și suveranitatea țării. În acest sens, reiterez și solicitarea adresată Parlamentului României de a urgenta procedura de suspendare din funcție a lui Nicușor Dan.



Domnilor parlamentari, interesul României este pacea. Aveți astăzi ocazia de a o salva. Nu lăsați ca iresponsabilitatea unui om să devină povara unui popor întreg. Le rog pe mamele României să se roage pentru discernământul celor aflați la putere. Copiii noștri sunt o binecuvântare de la Dumnezeu și apartin familiilor lor, nu războaielor altora”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Cine minte? Nicușor Dan sau Călin Georgescu

Nicușor Dan a cerut într-adevăr Parlamentului aprobarea participării a maximum 20 de militari români la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Deci această parte din mesajul lui Georgescu este reală.

Dar cei 20 sunt personal de stat major, pentru activități de planificare, comandă și control, iar comandamentul funcționează în Franța și Marea Britanie, nu în Ucraina. Administrația Prezidențială spune explicit că militarii nu sunt trupe combatante și nu merg pe front.

Când Călin Georgescu spune că acesta este „un pas sinucigaș spre angajarea României într-un război” sau că și un singur militar poate atrage România „în logica unui conflict”, asta este manipularea sa politică, nu descrierea a ceea ce prevede concret solicitarea. Nu există, în informațiile publice verificate, o decizie ca acești 20 de militari să fie trimiși în Ucraina sau pe front.

Deci la întrebarea „A decis Nicușor Dan să trimită 20 de militari români să lupte în Ucraina?”, răspunsul este nu.