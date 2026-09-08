Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a făcut o trimitere către Călin Georgescu și alegerile prezidențiale anulate din România, înainte alegerilor legislative din Rusia, care vor avea loc în septembrie.

Uniunea Europeană pregătește observatori speciali ce „vor monitoriza în secret” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, a menționat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menshova”, citat de agenția rusă de știri TASS.

„În prezent, primim informații conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească niște observatori speciali care vor monitoriza în secret modul în care se desfășoară alegerile noastre”, a menționat Serghei Lavrov.

„Ar trebui să se uite la ei înșiși: în 2004, în Ucraina, Occidentul a fost cel care a forțat organizarea unui al treilea tur de scrutin. I-au obligat pe judecătorii Curții Constituționale a Ucrainei, care ar trebui să apere legea fundamentală a țării, deși aceasta nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a adăugat Lavrov. „Și uite că au făcut-o, iar la putere a ajuns Viktor Iușcenko în locul (n.red. fostul președinte ucrainean) Viktor Ianukovici”.

Remarcile lui Lavrov despre alegerile din România și Călin Georgescu

Ulterior, Serghei Lavrov a amintit și de alegerile prezidențiale anulate din România.

„În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic în neregulă, iar câștigătorul a fost un om care s-a pronunţat nu în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci a promovării intereselor naţionale ale României. Dar, deși nu exista nimic de care să se poată agăța, el pur și simplu a fost «scos din cursă» și asta a fost tot”, a spus Serghei Lavrov.

În cadrul alegerilor parlamentare din Rusia vor fi aleși deputații din cea de-a IX-a legislatură a Dumei de Stat. Alegerile se vor disputa între 18-20 septembrie 2026.

Călin Georgescu pare că vrea să facă un turneu prin România

Între timp, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, pare că și-a reluat deplasările prin țară, cu apariții publice la firul ierbii, în piețe și la evenimente dedicate producătorilor locali.

Pe 29 august, Călin Georgescu a fost la Cisnădie, unde s-a urcat pe platforma unui camion și a vorbit simpatizanților săi de la un microfon conectat la o boxă portabilă.

Apoi, pe 4 septembrie Călin Georgescu a întâmpinat anumite dificultăți în cadrul vizitei sale în mai multe locuri din Vaslui. Angajații unei fabrici și reprezentanții unei biserici, unde acesta și-ar fi dorit să meargă, nu au dorit să îl primească și au transmis că nu sunt de acord cu vizita lui. În perioada următoare, mai exact pe 13 septembrie, Călin Georgescu ar urma să ajungă la Oradea, într-o piață.