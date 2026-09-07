Cine este Alice Weidel ”probabil viitorul lider al Germaniei”. Video viral după victoria AfD

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Alice Weidel este o figură centrală a politicii din Germania, o locomotivă pentru AfD, cu o retorică puternică pentru ieșirea Germaniei din UE, zona euro și Schengen.

Născută în februarie 1979 în Gütersloh, Germania, Alice Weidel este prezentată, după victoria AfD, drept viitorul lider al țării. O figură în politica centrală germană, este copreședintă a partidului de dreapta populist Alternativa pentru Germania (AfD). Din 2017, este liderul grupului parlamentar AfD. Este una dintre cele mai vizibile figuri ale Opoziției din Germania.

Pe cât de cunoscută, pe atât de controversată

Alice Weidel deține un doctorat axat pe viitorul sistemului de pensii din China, a petrecut șase ani în cadrul Bank of China și vorbește fluent mandarina. Dar acesta este doar un detaliu care conturează portretul celei văzute drept o viitoare lideră a Germaniei.

Weidel este o locomotivă electorală pentru AfD. A fost candidata oficială a AfD pentru postul de cancelar al Germaniei în 2025. A condus campania partidului și a obținut 20,8% din voturi, plasându-se pe al doilea loc la nivel național. În Germania, cancelarul este ales de Parlament, iar AfD nu a reușit să strângă voturile necesare: celelalte partide au considerat să facă un ”cordon sanitar” în jurul Alternativei pentru Germania. Așa a ajuns Friedrich Merz cancelar.

Duminică, sub conducerea lui Alice Weidel, Alternativa pentru Germania s-a consolidat puternic, obținând o victorie istorică de 43,8% din voturi la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Triumful formațiunii anti-imigrație este cu atât mai mare cu cât principalul partid de dreapta din Germania, CDU, a obținut sub 18%.

O politică anti LGBTQ+, dar este într-o uniune civilă cu partenera ei, Sarah

În ciuda discursurilor sale tăioase și vehemente, Alice Weidel trăiește în uniune civilă cu partenera ei, Sarah Bossard, alături de care crește doi băieți. Dar platforma pe care o conduce este profund conservatoare și critică la adresa drepturilor comunității LGBTQ+. Se delimitează clar de LGBT, spunând: ”Nu sunt queer, ci sunt căsătorită cu o femeie pe care o cunosc de 20 de ani”. Preferă să-și definească relația ca pe o uniune tradițională.

Sarah Bossard este originară din Sri Lanka

Partenera ei, Sarah, este din Elveția. Dar acolo a fost adoptată, din Sri Lanka. Culmea, AfD are o retorică dură împotriva imigrației, iar partenera liderei Alice Weidel provine dintr-un mediu imigrant. În plus, una dintre critici vizează și faptul că petrec mult mai mult timp în Elveția decât în Germania.

Într-o declarație recentă, virală (VIDEO AICI) astăzi pe rețelele sociale, Alice Weidel spune: „În primele mele 100 de zile, voi închide granițele, voi elimina beneficiile sociale pentru migranți și voi efectua cele mai mari deportări din Germania”.

Ceea ce o face și mai controversată.

Alice Weidel mai vrea ieșirea Germaniei din zona Euro și din spațiul Schengen, închiderea granițelor, reducerea masivă a migrației. Susține și ”Dexit”, respectiv ieșirea Germaniei dn UE.