Europa, mai aproape de lansarea de sateliţi de pe continent. Startup-ul german Isar Aerospace a lansat prima rachetă în spaţiu

Satelit. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vecstock

Isar Aerospace, un start-up german, a lansat prima sa rachetă în spaţiu. Platforma de lansare se află în zona arctică a Norvegiei, iar lansarea aduce Europa mai aproape de lansarea de sateliţi de pe continent.

Racheta, numită Spectrum, a fost lansată fără echipaj şi este primul zbor comercial care atinge orbita Pământului lansat din Europa continentală. Mai multe naţiuni europene au declarat deja că vor o parte din piaţa în creştere pentru misiuni spaţiale.

"Am reuşit în doar câţiva ani ce îi luase industriei spaţiale din Europa decenii înainte. Europa are acum acces suveran la spaţiul cosmic. Am intrat într-un nou capitol al zborurilor spaţiale europene. Sunt incredibil de mândru de echipa noastră, pentru că a făcut posibilă această poveste de succes pentru Europa. Acum, ne vom concentra pe producţia rapidă de vehicule spaţiale, pentru că vrem să livrăm şi să fim pregătiţi pentru cererea globală în creştere", a declarat Daniel Metzler, CEO şi Co-fondator al Isar Aerospace, conform unui comunicat de presă.

Evenimentul a fost o realizare majoră pentru industria europeană de lansare, oferind continentului un acces mai bun la spațiu, a declarat într-un comunicat ministrul norvegian al industriei și comerțului, Cecilie Myrseth.

"Faptul că putem lansat acum sateliți din Andøya consolidează securitatea norvegiană și europeană în vremurile turbulente pe care le trăim”, a spus Myrseth, conform Reuters.

Cinci sateliţi şi un experiment tehnologic

Racheta Spectrum a dus în spaţiu, conform companiei Isar, cinci sateliţi d emici dimensiuni, dar a avut şi un experiment tehnologic la bord.

A fost a doua lansare a companiei Isar, la 18 luni după ce prima rachetă a companiei s-a prăbușit în mare și a explodat într-un spectacol de foc la scurt timp după decolarea din aceeași locație. Nimeni nu a fost rănit la acel moment.

Cu toate acestea, lansarea din martie 2025 a fost considerată un succes de către companie pentru că a generat cantități mari de date pentru dezvoltatorii săi, a precizat aceasta atunci.

Lansarea de sâmbătă a fost concepută atât ca "misiune de calificare a vehiculului, cât și ca primul său zbor care transportă o încărcătură utilă”, a transmis compania bavareză.

Jucătorii globali de pe piața lansărilor de sateliți includ SpaceX (SPCX.O) a lui Elon Musk, care lansează din Statele Unite, și compania franceză ArianeGroup, un joint-venture între Airbus (AIR.PA) și Safran (SAF.PA), care folosește un cosmodrom din Guyana Franceză, în America de Sud.

SpaceX, o companie care acoperă domeniile rachetelor, sateliților și inteligenței artificiale, s-a listat în iunie pe bursa Nasdaq într-o ofertă publică inițială record.

Suedia, cu site-ul său de lansare Esrange, și Marea Britanie, cu cosmodromul SaxaVord din insulele scoțiene Shetland, sunt cei mai apropiați rivali ai terenului norvegian, toate având ca scop oferirea unei mai mari autonomii Europei în ceea ce privește zborurile spațiale.

Isar a declarat săptămâna trecută că a obținut aproximativ 200 de milioane de euro (232 de milioane de dolari) de la Agenția Spațială Europeană pentru a ajuta la finanțarea dezvoltării de noi rachete și pentru a-și extinde infrastructura de testare și lansare.

Compania germană dezvoltă, de asemenea, un al doilea cosmodrom în Canada.