"Domul de căldură" revine în Europa. Temperaturile vor fi din nou extreme

Europa, afectată de un val de caniculă. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei

Un nou val de căldură lovește Europa, iar temperaturile vor urca din nou spre 40 de grade Celsius în mai multe regiuni.

Europa intră în septembrie cu un nou episod de căldură extremă. Un "dom de căldură" puternic se instalează peste sudul continentului și zona mediteraneană, iar temperaturile vor ajunge în mai multe regiuni la valori apropiate de 40 de grade Celsius sau chiar peste acest prag, potrivit severe-weather.eu.

Spania, Portugalia, Franța, Italia și Peninsula Balcanică se numără printre cele mai expuse zone. În anumite regiuni, maximele ar putea urca până la 40-42 de grade Celsius, iar izolat sunt prognozate valori de până la 44 de grade.

Episodul este favorizat de aerul foarte cald provenit din nordul Africii, care avansează către Europa. Situația este amplificată de temperaturile neobișnuit de ridicate din atmosfera superioară, unde valorile depășesc semnificativ media obișnuită pentru începutul lunii septembrie.

Un rol esențial îl are și zona extinsă de presiune atmosferică ridicată formată deasupra Mediteranei. În aceste condiții, aerul coboară către suprafața terestră și se încălzește suplimentar prin comprimare. Căldura se acumulează astfel în apropierea solului, favorizând menținerea temperaturilor extreme.

În regiunile interioare și în zonele joase aflate în apropierea coastelor, maximele pot ajunge la 38-42 de grade. În plus, circulația unor mase de aer continental uscat favorizează evaporarea rapidă a apei din sol și accentuează condițiile de uscăciune.

Cum funcționează "domul de căldură"

Expresia "dom de căldură" descrie o configurație atmosferică dominată de presiune ridicată, care poate rămâne blocată deasupra unei regiuni pentru o perioadă îndelungată.

Fenomenul este asemănător unui capac care împiedică evacuarea căldurii. Aerul cald rămâne concentrat în apropierea suprafeței solului, iar aerul din straturile superioare coboară și se încălzește pe măsură ce este comprimat.

Dacă această configurație atmosferică se menține, temperaturile ridicate pot persista timp de mai multe zile și, în anumite situații, chiar săptămâni.

Un asemenea tipar meteorologic a stat la baza mai multor episoade severe de caniculă în Europa, Statele Unite și Canada.

Nopți tropicale în regiunile afectate

Căldura nu va dispărea odată cu apusul. În numeroase zone vizate de acest episod, temperaturile nocturne vor rămâne la rândul lor mult peste normal.

În marile orașe, minimele ar putea rămâne între 22 și 25 de grade Celsius. În unele regiuni, termometrele nu vor coborî sub 24 de grade, ceea ce înseamnă că vor fi înregistrate nopți tropicale.

Temperaturile ridicate din timpul nopții sunt importante din punct de vedere al sănătății deoarece organismul are nevoie de răcire pentru a se recupera după expunerea la căldura acumulată pe parcursul zilei.

Persistența caniculei poate avea și alte efecte. Zonele montane afectate de fenomen vor fi mai expuse incendiilor de vegetație, în timp ce rețelele de electricitate pot fi supuse unei presiuni suplimentare din cauza consumului ridicat de energie pentru aparatele de aer condiționat.

Spania și Portugalia, printre cele mai fierbinți zone

Peninsula Iberică va resimți puternic noul val de căldură. În sudul și centrul Spaniei, precum și în mai multe regiuni din Portugalia, temperaturile pot ajunge până la 38-44 de grade Celsius până vineri.

Cele mai mari valori sunt prognozate pentru centrul și sudul teritoriului spaniol, dar și pentru anumite zone din Portugalia. Joi și vineri, temperaturile de 40-44 de grade Celsius sunt posibile în aceste regiuni.

Căldura se va menține și după acest interval. Temperaturile vor rămâne ridicate în zilele următoare și se vor apropia din nou de 40 de grade până la jumătatea săptămânii viitoare.

Franța va trece din nou de 30 de grade

Masa de aer cald se va extinde către nord, afectând o mare parte din Franța.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul și centrul țării, în special în regiunile interioare din sud și sud-vest. În centrul Franței, temperaturile vor depăși 30 de grade. La începutul verii canicula a luat prin surprindere autoritățile și a ucis mai multe persoane.

În nordul Franței și în zona Benelux, maximele vor fi mai moderate, dar vor rămâne peste 20 de grade.

Marea Britanie va avea parte de un episod de căldură mai puțin intens. Între joi și duminică, temperaturile pot ajunge la 25-28 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul și centrul Angliei, precum și în Țara Galilor.

În schimb, în Irlanda și Scoția, maximele vor fi în jurul valorii de 20 de grade.

Italia și Balcanii

De vineri până luni, nucleul de aer foarte cald va continua să staționeze deasupra Mediteranei, după care se va deplasa treptat către nord, spre Europa Centrală și Peninsula Balcanică.

În această parte a continentului, temperaturile vor urca din nou la 35-40 de grade. În sudul Italiei și în sudul Peninsulei Balcanice, termometrele ar putea indica 40-41 de grade Celsius.

Printre zonele în care sunt prognozate cele mai mari valori se află Valea Padului din nordul Italiei, Toscana, centrul Peninsulei Balcanice și Grecia.

Pentru anumite regiuni, asemenea temperaturi sunt neobișnuite pentru începutul lunii septembrie și există posibilitatea ca unele recorduri de temperatură să fie depășite.

Modelele meteorologice indică, în cele mai afectate zone, temperaturi măsurate la doi metri deasupra solului cu aproximativ 10-14 grade Celsius peste media normală pentru această perioadă a anului.

Temperaturile extreme pot deveni un pericol pentru sănătate

Un episod de căldură care se prelungește poate avea efecte serioase asupra organismului, în special în cazul persoanelor vârstnice, copiilor și celor care suferă de anumite probleme de sănătate.

Un risc crescut există și pentru persoanele care muncesc în aer liber, inclusiv în construcții sau agricultură. Expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate favoriza deshidratarea și epuizarea termică, iar în situații severe poate duce la insolație.

Umiditatea ridicată poate agrava efectele temperaturilor extreme. În astfel de condiții, corpul poate resimți o temperatură semnificativ mai mare decât cea indicată de termometru.

De exemplu, atunci când temperatura aerului este de aproximativ 35 de grade Celsius, o umiditate de peste 80% poate determina organismul să perceapă căldura ca fiind mult mai intensă decât într-un mediu cu aer uscat.

Episoadele de caniculă au fost asociate, de asemenea, cu o creștere a riscului de probleme cardiovasculare și respiratorii.

Un factor suplimentar de risc îl reprezintă nopțile tropicale. Atunci când temperaturile rămân foarte ridicate și după lăsarea întunericului, organismul nu reușește să se răcorească suficient, ceea ce poate accentua efectele expunerii la căldură din timpul zilei.

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