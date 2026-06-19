Europa, lovită de un nou val de caniculă: Temperaturi de până la 40°C în mai multe țări

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Un nou val de caniculă va afecta Europa începând de vineri, din Spania până în Marea Britanie, urmând să se intensifice în weekend, mai ales în Franța.

Vara anului 2026 a început într-o manieră extremă pentru zeci de milioane de europeni, cu un nou val de caniculă asociat schimbărilor climatice, ce va lovi "Bătrânul Continent" începând de vineri, din Spania până în Regatul Unit, şi care se va accentua în acest weekend, în special în Franţa, informează AFP, potrivit Agerpres.

Este al doilea val de căldură care va afecta Europa de Vest în mai puţin de o lună. Nivelurile alertelor meteorologice au fost ridicate în Regatul Unit, Franţa, Elveţia, Germania şi Spania.

În Franţa, două treimi dintre departamentele ţării se vor afla, începând de sâmbătă, sub incidenţa unui cod portocaliu, inclusiv Parisul, o situaţie care a determinat Primăria locală să ceară - fără succes - anularea evenimentului "Fete de la musique" şi a concertelor sale stradale, foarte populare în toată ţara.

Episodul canicular se anunţă "extins, durabil şi intens", a avertizat Meteo-France. "Vârful canicular remarcabil" este aşteptat între duminică şi marţi, cu "maxime de 40°C în special în vest şi centru", a anunţat agenţia meteorologică franceză. Aproape doi francezi din trei vor fi vizaţi de acest episod de căldură.

Franţa s-a confruntat deja în luna mai cu temperaturi fără precedent, alături de alte zone din Europa. Acesta este "un semn clar al schimbărilor climatice", a subliniat Matthieu Sorel, climatolog la Meteo-France.

Schimbările climatice, alimentate de consumul în creştere de cărbune, petrol şi gaze naturale, au făcut ca aceste valuri de căldură să se producă mai des şi mai devreme în timpul anului.

Preşedintele Emmanuel Macron a lansat un apel pentru "îngrijirea celor în vârstă, a celor mai vulnerabili", pentru că "acestea vor fi zile dificile".

Unităţile şcolare se organizează optând pentru cursuri anulate, realocarea timpilor de predare şi reunirea claselor de elevi în săli mai răcoroase. Cu atât mai mult cu cât acest episod climatic intens intervine în timpul probelor de la bacalaureat, examenul care încheie studiile liceale.

La Paris, Prefectura de poliţie a recomandat anularea evenimentelor sportive în aer liber.

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Val de caniculă extremă în Europa de Vest și Centrală

Un nou val de căldură urmează să înceapă să se manifeste şi în Regatul Unit în acest weekend, cu un vârf prevăzut pentru luni şi marţi, când temperaturilor prognozate vor depăşi 34°C, potrivit agenţiei britanice de meteorologice, Met Office.

Un cod portocaliu de caniculă a fost emis pentru luni şi marţi în mare parte din sudul Angliei, inclusiv pentru Londra.

Recordul pentru cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Regatul Unit în luna iunie - 35,6°C, atins în 1957 şi 1976 - ar putea fi depăşit la începutul săptămânii viitoare, potrivit Met Office.

În Spania, autorităţile au emis o alertă ce vizează un val de căldură extremă, care ar trebui să afecteze marea majoritate a ţării, precum şi Insulele Baleare, începând de duminică.

Temperaturile ar trebui să atingă pragul de 40°C în anumite regiuni din estul Spaniei.

În Elveţia, regiunea Basel, care va fi cel mai dur afectată de caniculă, a fost plasată sub incidenţa unei alerte de nivel 4 (din 5) de către Meteo Suisse, cu temperaturi ce ar putea să ajungă la 37°C.

La Geneva, copiii cu vârstele de 4-5 ani vor fi scutiţi de şcoală în zilele de luni şi marţi.

În Germania, agenţia naţională de meteorologie a avertizat cu privire la "un stres termic puternic spre extrem pentru o mare parte a teritoriului", cu multe furtuni.

Din Ungaria şi Slovacia până în Austria, temperaturile caniculare sunt, de asemenea, aşteptate.

În Austria, valul de căldură urmează să continue la începutul săptămânii viitoare, întrerupt de furtuni violente în regiunile muntoase din vestul ţării.

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