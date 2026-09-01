SUA și-ar putea revizui poziția privind Insulele Falkland (Malvine), disputate de Argentina și Marea Britanie

Președintele Donald Trump, alături de vicepreședintele SUA JD Vance și Marco Rubio, Secretarul de Stat

Președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare revizuirea poziției de neutralitate a SUA privind Insulele Falkland (Malvine). Decizia ar putea zdruncina statutul arhipelagului administrat de Regatul Unit și revendicat de Argentina, în contextul presiunilor Washingtonului asupra Londrei privind cheltuielile militare și al relației apropiate dintre Trump și președintele argentinian Javier Milei.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că nu exclude posibilitatea de a "revizui" poziţia de neutralitate a SUA cu privire la Insulele Falkland (Malvine), arhipelag din Oceanul Atlantic aflat în prezent sub control britanic, dar asupra căruia şi Argentina îşi revendică suveranitatea, notează AFP și Agerpres.

Până în prezent, Statele Unite, la fel ca majoritatea ţărilor occidentale, recunosc că Regatul Unit administrează de facto aceste insule, dar nu se pronunţă asupra suveranităţii propriu-zise.

"Trec mereu în revistă toate poziţiile. Aceasta este una dintre multe altele", a afirmat preşedintele american, întrebat despre acest subiect în Biroul Oval.

SUA și-ar putea reconsidera poziția privitoare la Insulele Falkland

Jurnalul britanic The Telegraph a afirmat recent că Washingtonul ameninţă să îşi reconsidere poziţia şi să se opună clar recunoaşterii suveranităţii britanice, dacă Londra nu îşi va mări cheltuielile militare.

Arhipelagul Falkland, situat la 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, a fost scena unui război între Argentina şi Regatul Unit în 1982, care, în 74 de zile, a făcut 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 255 în rândul britanicilor.

De la înfrângerea sa în acest conflict, Argentina continuă să revendice suveranitatea asupra insulelor.

Preşedintele argentinian Javier Milei este un aliat apropiat al lui Donald Trump.

Scandal politic la Cupa Mondială din America de Nord, din cauza Insulelor Falkland

Insulele Falkland (Malvine) au revenit în atenția publică în luna iulie, atunci când se desfășura Cupa Mondială de Fotbal în America de Nord. La finalul meciului din semifinale împotriva Angliei, pe care l-au câștigat cu 2 - 1, jucătorii argentinieni au afișat un banner pe care scria "Insulele Malvine sunt argentiniene".

Ulterior, preşedintele Argentinei, Javier Milei, fără a face referire directă la acţiunile jucătorilor, a încercat să detensioneze situaţia, afirmând că fotbalul şi disputa privind Insulele Malvine "nu trebuie amestecate".

"Să nu amestecăm lucrurile. Insulele Malvine vor fi recuperate prin diplomaţie abilă, nu prin demonstraţii ieftine de patriotism", a declarat el la Radio Mitre.

"Facem progrese diplomatice uriaşe, am reuşit să determinăm ONU să oblige Anglia să stea la masa negocierilor cu noi, dar să nu confundăm lucrurile: este doar un meci de fotbal", a adăugat preşedintele, salutând totodată victoria drept o "etapă glorioasă" pentru echipa Argentinei.

Argentina revendică Insulele Falkland de 150 de ani

Insulele Falkland (Malvine), un mic arhipelag din Atlanticul de Sud, sunt revendicate de Argentina încă de la începutul ocupaţiei britanice din 1833.

În primăvara anului 1982 a izbucnit un conflict armat cu durata de două luni, după ce trupele juntei militare argentiniene au debarcat pe insule. Acesta s-a soldat cu 649 de morţi în rândul argentinienilor şi 258 în rândul britanicilor.

În urma conflictului armat, Insulele Malvine au rămas sub control britanic.