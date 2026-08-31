Percheziții la un celebru club de fotbal din Brazilia: Fotbaliști vizați într-o anchetă privind traficul de droguri și arme

David Correa da Fonseca (dreapta), de la Vasco da Gama. Sursa Foto: Agerpres

Autoritățile braziliene au declanșat o amplă operațiune împotriva unei presupuse rețele de trafic de droguri și arme, iar printre țintele anchetei se află și fotbaliști.

Autorităţile braziliene au lansat luni o operaţiune care vizează fotbalişti şi impresari pentru presupusa lor implicare într-o reţea de trafic de droguri şi arme ce acţiona în mai multe state, au relatat surse oficiale, scrie EFE.

David Correa da Fonseca, atacant la Vasco da Gama, unul dintre cluburile cu cea mai bogată istorie din campionatul Braziliei, s-a numărat printre ţintele operaţiunii poliţiei, potrivit ziarului O Globo.

Un alt fotbalist, Renyer Oliveira, format la echipele de juniori ale clubului Santos şi legitimat în prezent la gruparea Azuriz de Parana, a fost arestat pentru ultraj în timpul unei intervenţii a forţelor de ordine, potrivit portalului de ştiri G1.

Poliţia a pus în executare un total de patru mandate de reţinere temporară şi a efectuat 15 percheziţii la adrese din statele Espirito Santo, Goias şi Rio de Janeiro, precum şi din Districtul Federal Brasilia.

Descinderi la locuința și clubul lui David Correa

La Rio, agenţii au descins la locuinţa lui David Correa, mai cunoscut sub numele de DVD, şi au confiscat telefoane mobile şi documente. Ulterior, aceştia s-au deplasat la centrul de antrenament al echipei Vasco da Gama, unde au pus în executare unul dintre mandatele de percheziţie.

Operaţiunea vizează un grup implicat, potrivit suspiciunilor, în traficul de droguri şi de arme, care pare să aibă "legături cu o grupare infracţională", a anunţat Poliţia Civilă din Rio de Janeiro într-un comunicat.

Potrivit autorităţilor, "organizaţia criminală" are "filiale în diverse state braziliene". Operaţiunea, denumită "A Tropa", a implicat eforturile conjugate ale forţelor de Poliţie Civilă din mai multe state braziliene.

Numele "A Tropa" nu a fost ales întâmplător. Potrivit autorităților braziliene, acesta era numele prin care suspecții înșiși se refereau la gruparea investigată. Anchetatorii încearcă acum să stabilească amploarea activității organizației și eventualele conexiuni ale acesteia cu persoane din lumea sportului, impresariatului și a afacerilor, susține Correio Braziliense.

Acțiunea a mobilizat aproximativ 100 de polițiști, peste 38 de autospeciale și două elicoptere, în cadrul unei intervenții coordonate la nivel interstatal. Pe lângă autoritățile din Espirito Santo și Rio de Janeiro, au fost desfășurate operațiuni și în Goias, Sao Paulo și Districtul Federal.

În Sao Paulo, Renyer Oliveira, fost jucător al formației Santos și actual atacant al echipei Azuriz, a fost vizat de un mandat de percheziție. În timpul intervenției, fotbalistul a fost reținut și acuzat de ultraj opunere în fața autorităților.

Până în prezent, Vasco da Gama, echipă care va disputa săptămâna viitoare sferturile de finală ale competiţiei Copa Sudamericana împotriva formaţiei columbiene Independiente Santa Fe de Bogota, nu a comentat nici percheziţiile efectuate la baza sa de antrenament, nici presupusa implicare a unuia dintre jucătorii săi în reţeaua vizată de anchetă, conform Agerpres.

Mai multe persoane au murit în urma raidurilor poliției din Brazilia pe parcursul anilor

Brazilia se confruntă de foarte mulți ani cu problema traficului de droguri și arme. Aceste acțiuni ilegale sunt printre cele mai întâlnite în țara sud-americană.

De exemplu, acum 3 ani, mai multe raiduri ale poliției care vizau bandele de droguri din trei state braziliene au lăsat în urmă cel puțin 43 de morți.

Anterior, 14 persoane au murit în ciocniri în timpul unui raid al poliției de cinci zile, în statul São Paulo, numit Operațiunea Scutul, scrie BBC.

Și în statul Bahia, din nord-est, oficialii spun că 19 suspecți au fost uciși.

Cincizeci și opt de persoane au fost arestate în timpul operațiunii din statul São Paulo, care a început după ce un ofițer de poliție al forțelor speciale a fost ucis în orașul de coastă Guarujá.

Poliția a confiscat atunci 385 kg de narcotice, precum și arme, potrivit presei locale.

Operațiunea de la Guarujá a fost criticată de ministrul justiției din Brazilia, Flavio Dino, care a spus că reacția poliției nu a fost proporțională cu crima comisă.

În timpul unui interviu, guvernatorul statului São Paulo, Tarcisio de Freitas, a declarat că doi ofițeri de poliție se numărau printre cele 14 persoane ucise în timpul ciocnirilor.

În Rio de Janeiro, un cap al traficului de droguri și un traficant s-au numărat printre cele 10 persoane ucise, potrivit rapoartelor presei locale.

Alți patru au fost răniți, inclusiv un polițist. Martorii oculari au declarat presei locale că au auzit mai multe împușcături și ciocniri între membrii bandei puternic înarmați și poliție.

Talíria Petrone, membru al legislativului statului Rio, a condamnat operațiunea. Ea a spus că „nu există nicio explicație pentru ca statul să continue să transforme viața din favele într-un iad ca acesta”.

Școlile din jurul Complexo da Penha nu s-au deschis, forțând aproximativ 3.220 de elevi să rămână acasă.

Vizitele la domiciliu organizate de Serviciul Național de Sănătate au fost, de asemenea, suspendate din motive de securitate.

Problema armelor

Problema armelor, a crimelor determinate de consumul și traficul de droguri, a creat numeroase dispute legate de subiect. Paisprezece guvernatori de state din Brazilia au publicat în urmă cu șapte ani o scrisoare deschisă împotriva unui decret prezidenţial de relaxare a restricţiilor de deţinere a armelor.

Ei considerau că relaxarea controlului armelor nu va ajuta la oprirea violenţei în ţară, ci va conduce la un nivel superior al acesteia. Oficialii au cerut revocarea imediată a decretului emis de preşedintele Jair Bolsonaro. În acelaşi timp, guvernatorii au solicitat eforturi guvernamentale pentru 'o politică eficientă şi responsabilă pentru controlul armelor şi muniţiilor în ţară'.

'Măsurile propuse de decret nu vor contribui la creşterea siguranţei statelor noastre. Dimpotrivă, ele vor avea un impact negativ asupra opririi violenţei, crescând de exemplu cantitatea de arme şi muniţii furnizată infractorilor şi riscul ca disputele şi bătăile dintre cetăţeni obişnuiţi să se termine în tragedii', au declarat guvernatorii în scrisoare. Decretul prezidenţial permite o creştere semnificativă a numărului de modele de arme disponibile cetăţenilor obişnuiţi şi al gloanţelor pe care le pot cumpăra anual. Mass-media locale au avertizat că decretul, odată cu achiziţionarea de licenţe chiar şi pentru arme automate, ar simplifica cumpărarea armelor de către bandele de droguri în timp ce mulţi dintre dealerii tineri nu sunt înregistraţi de poliţie, scrie Agerpres.

Guvernatorii nu au fost singurii care au pus sub semnul întrebării decretul prezidenţial pentru a relaxa legile privind armele. Suspendarea decretului a fost cerută de procuratura federală, în afară de cel puţin trei acţiuni în justiţie la instanţa supremă.

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