Suspendarea acordului Schengen dintre Italia şi Spania, prelungită cu încă 15 zile

Spaniolii protestează împotriva migranților, Ceuta. Sursa foto: Agerpres

Acordul Schengen dintre Italia şi Spania este suspendat şi pentru următoarele 15 zile. Suspendarea a început de la 1 august, din cauza situaţiei din Ceuta.

Italia a decis luni să prelungească cu 15 zile suspendarea suspendarea acordurilor Schengen faţă de Spania, instituită la 1 august pentru o perioadă de o lună din cauza situaţiei din Ceuta, a anunţat Ministerul de Interne de la Roma, transmite AFP.

'Decizia a fost luată, în conformitate cu analiza efectuată de Comitetul de analiză a imigraţiei şi a securităţii frontierelor, din cauza menţinerii elementelor de evaluare care motivaseră reintroducerea lor la 1 august', a precizat ministerul într-un comunicat.

Roma precizează că decizia a fost luată 'având în vedere, de asemenea, iniţiativele lansate deja de Spania, în colaborare cu Uniunea Europeană, pentru ca situaţia din această regiune (Ceuta, n.red.) să se poată orienta spre o normalizare viitoare'.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni că guvernul său continuă să ancheteze cu privire la cele întâmplate, la o lună după ce aproximativ 70.000 de migranţi au intrat din Maroc în exclava spaniolă nord-africană.

Zeci dintre au murit ori sunt daţi dispăruţi, iar câteva mii se află în continuare în Ceuta.

Spania continuă investigaţiile pentru criza din Ceuta

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat luni că Spania continuă ancheta privind cauzele afluxului brusc de migranţi care au sosit în Ceuta în urmă cu o lună, denunţând totodată "informaţiile false" răspândite şi amplificate de o "internaţională de extremă dreapta", relatează AFP.

În urmă cu o lună, aproximativ 70.000 de migranţi au trecut graniţa dintre Maroc şi teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, fie pe jos, fie înot. Deşi majoritatea au plecat imediat, aproximativ 5.000 se află în continuare în Ceuta, inclusiv aproximativ 1.200 de minori neînsoţiţi, a declarat Sanchez. Autorităţile locale au raportat însă că 10.000 de migranţi sunt încă prezenţi.

Oficial, cel puţin 91 de persoane au murit în timpul traversării, dintre care 80 în Spania şi 11 de partea marocană, dar, conform ONG-urilor marocane, zeci de persoane sunt dispărute şi cel puţin 141 sunt decedate.

"Continuăm să investigăm" ce s-a întâmplat, a spus Pedro Sanchez luni la postul de radio Cadena Ser.

"Ceea ce ştim până în prezent este că o hotărâre a Curţii Supreme din 8 iulie a fost distorsionată şi răspândită pe reţelele de socializare prin zvonuri, dezinformări şi, de asemenea, de către organizaţii criminale implicate în traficul de persoane", a continuat el.

Unele informaţii de la acea vreme susţineau că, dacă cineva intra în Ceuta înotând, era imposibil să fie expulzat în Maroc, ceea ce este fals, a reiterat liderul socialist.

"Ştim, de asemenea, că există o inegalitate structurală care înseamnă că oraşul autonom Ceuta şi oraşul autonom Melilla au probabil cele mai complexe frontiere din lume, deoarece decalajul de oportunităţi, decalajul de venit pe cap de locuitor dintre cele două părţi este considerabil", a subliniat el.

"După 30 şi 31 iulie, s-au răspândit zvonuri şi dezinformări pe reţelele de socializare legate atât de Rusia, cât şi de Israel, precum şi de o reţea internaţională de extremă dreapta care foloseşte în mod constant migraţia nu doar pentru a ataca Spania, ci şi pentru a ataca şi diviza Europa", a adăugat prim-ministrul spaniol.

Pedro Sanchez a exclus, de asemenea, orice responsabilitate "de vreun fel" din partea autorităţilor marocane în această criză: "Niciun serviciu de informaţii cu care guvernul spaniol colaborează de obicei nu ridică nici cea mai mică îndoială, sau mai degrabă niciun fel de îndoială, cu privire la participarea, în vreun fel, a autorităţilor marocane".

"Trebuie să fim conştienţi că această criză poate fi rezolvată doar prin cooperare, nu prin neîncredere faţă de Maroc", a continuat el, promiţând, de asemenea, un ajutor suplimentar de 168 de milioane de euro pentru teritoriul Ceuta pentru a face faţă crizei şi consecinţelor economice ale acesteia.