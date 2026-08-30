Elicopterul prezidențial Marine One a ajuns la o distanță periculos de mică față de un avion cu pasageri. Cezar Osiceanu: "Trump a avut din nou noroc"

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Pilotul Cezar Osiceanu a făcut o analiză a unei situații periculoase în care s-a aflat elicopterul prezidențial al SUA, cu Donald Trump la bord.

La începutul lunii august la Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington a avut loc un incident aerian în care au fost implicate o aeronavă civilă și elicopterul prezidențial Marine One.

Incidentul vine la un an și jumătate distanță de la catastrofa în care au fost implicate o aeronava civilă și un elicopter militar cele două ciocnindu-se lângă Aeroportul Național Reagan, din aceasta rezultând decesul a 67 de persoane în cel mai grav dezastru aviatic american din ultimele două decenii.

Deși atât Casa Albă, cât și oficialii aviației insistă că președintele nu a fost niciodată în pericol, cazul de față ce a constat în pierderea separării dintre elicopterul prezidențial și un avion civil de pasageri Envoy Air, este un alt episod care trage un nou semnal de alarmă în materia obligațiilor legate de siguranță în spațiul aerian aglomerat al SUA, în special în jurul Washingtonului.

Cazul de față a fost declanșat de cele două încercări fără succes însă, ale pilotilor elicopterului președintelui Donald Trump de alertare a controlorilor de trafic aerian de la Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington cu privire la faptul că aeronava urma să decoleze. Problema era dată de faptul ca Marine One urma să zboare pe un traiect îngrijorător de apropiat față de un avion de pasageri.

Ce arată raportul preliminar

Conform raportului preliminar al autorității aeriene civile americane FAA și realizat de către Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor NTSB, elicopterul lui Trump s-a apropiat la mai puțin de 0,32 mile de avionul de pasageri care decola, încălcând astfel limita de 1,5 mile impusă de regulile FAA.

Rezumând din raportul preliminar rezultă practic ca in acel moment controlorul care supraveghea traficul elicopterelor și care tocmai își părăsea tura de serviciu - l-a informat pe colegul care îl înlocuia la pupitru controlorul că se așteapta în curând o mișcare VIP, ceea ce indică faptul că cel puțin un controlor aerian cunoștea că președintele Trump urma să decoleze

Procedurile stabilite din 2014 obligă piloții Marine One au o înțelegere cu FAA, pentru a oferi controlorilor de trafic aerian o „alertă de trei minute” înainte de operațiunile de decolare. Din înregistrările comunicațiilor controlului de trafic aerian surprinse online, controlorii de trafic aerian de la Reagan National nu au suspendat zborurile acolo - așa cum era necesar din motive de siguranță - în ciuda faptului că piloții Marine One au comunicat prin radio intenția lor de decolare și survol

Cu circa douăzeci de minute înainte de incident piloții Marine One au contactat controlorul de trafic al aeroportului în scopul informării acestuia cu privire la decolarea lor iminentă, dar potrivit raportului transmisia „nu a fost deloc recepționată”.

Piloții au recontactat prin radio controlorul de la Washington după mai puțin de un minut pentru a reitera alerta de decolare și a confirma că plecarea lor era iminentă. Cu toate acestea si a doua transmisie a fost „neinteligibilă” pe frecvența radio a controlorului, raportul NTSB menționând că transmisia „era întreruptă și ilizibilă”.

În fața acestor două situații de imposibilitate a intrării în legătură radio cu controlorul aerian piloții Marine One au încercat și o altă modalitate de a contacta controlorii prin intermediul legăturii radio cu baza militara de la Anacostia-Bolling din apropiere,. Nici această încercare nu a avut însă succes însă, conform NTSB. Între timp controlorii aerieni de la aeroportul civil au continuat să dirijeze traficul aerian comercial, inclusiv avionul Envoy Air implicat în incident care după circa trei minute mai târziu de la primul contact radio al Marine One a primit autorizația de decolare și a și decolat.

S-au activat alarmele de bord

Urmare a traiectoriei, înălțimii și distanței dintre cele două aeronave, elicopterul lui Trump și avionul companiei Envoy Air la bordul acestora s-a produs activarea alarmelor de bord generate de sistemul Traffic Anticolision Awarness System TCAS și care au afișat pilotilor atât avertizări audio cât și manevrele de urmat pentru evitarea coliziunii.

Concomitent un alt controlor de trafic de la Aeroportul Reagan a dirijat aeronava care venea în spatele celei aparținând Envoy Air pe o nouă direcție de zbor în vederea evitării zonei.

Conform FAA a existat o pierdere „momentană” a distanței dintre cele două aeronave, confirmată de raport, care precizează că cea mai mică distanță dintre elicopter și avionul Envoy a fost „la aproximativ 0,82 mile lateral și la aproximativ 212 de metri vertical” față de regulile FAA prin care aeronavele trebuie să mențină o distanță orizontală de cel puțin 2,4 km și o distanță verticală de 152 de metri în jurul aeroporturilor.

În același raport NTSB a declarat că “nu există o linie vizuală suficientă - sau o cale de semnal neobstrucționată - pentru a asigura o transmisie clară și consistentă între punctul de comunicații și Ellipse, unde Marine One opera temporar în timpul construcției în curs a Casei Albe” ceea ce a fost un factor decisiv în petrecerea incidentului

Masurile luate și după prima catastrofă, și comunicate de șeful Departamentului de Stat al Transporturilor, Duffy , de modificare a regulilor de circulație aeriană, inclusiv închiderea unei rute pentru elicoptere, în vederea separarii traficului de elicoptere de cel al avioanelor, cu excepții limitate pentru deplasările prezidențiale, forțele de ordine și operațiunile de intervenție, s-au dovedit iată insuficiente

Ca atare FAA a convocat un „comitet de analiză a siguranței” și s-a întâlnit cu unitatea de elicoptere a Casei Albe pentru a discuta incidentul declarând ca va îmbunătăți coordonarea privind notificările de ridicare la trei minute și va crește numărul frecvențele radio de comunicare pentru reducerea situațiilor de lipsa de spațiu de comunicare radio

Deci Trump a avut din nou noroc!