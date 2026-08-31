Lavrov afirmă că activitatea Arctic Sentry (Santinela Arctică) a NATO este o „amenințare directă” pentru Rusia

Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov susține că activitatea NATO în Arctica reprezintă o ameninţare directă de securitate asupra Rusiei.

Afirmațiile lui Serghei Lavrov au fost făcute într-un articol publicat luni, în contextul întăririi prezenţei în regiune a NATO după invazia rusă în Ucraina, notează Reuters.

În februarie 2026, Alianţa Nord-Atlantică a lansat misiunea Arctic Sentry (Santinela Arctică), cu scopul de a consolida prezenţa în Nordul îndepărtat. NATO a evidențiat concentrarea mai puternică asupra Arcticii, având în vedere atât tensiunile cu Rusia, dar şi insistenţa preşedintelui american Donald Trump pentru anexarea Groenlandei de către Statele Unite ale Americii.

Rusia dispune în Arctica de o flotă militară, inclusiv de submarine cu arme nucleare. Federația rusă consideră că regiunea este în sfera sa de interes, unde dezvoltă şi o rută comercială maritimă către Asia.

Rusia a protestat deja contra Arctic Sentry

Moscova a protestat deja contra misiunii Arctic Sentry, iar în articolul menţionat de Reuters Lavrov apreciază că exerciţiile militare ale NATO în Arctica sunt "agresive". "O astfel de activitate militară în Nordul Îndepărtat ameninţă direct securitatea Rusiei.

Riscul de incidente care ar putea declanşa o confruntare armată cu consecinţe potenţial dezastruoase este în creştere", arată el în articolul publicat de ministerul pe care îl conduce de multă vreme sub preşedinţia lui Vladimir Putin.

Rusia, cea mai mare prezență militară în Arctica

Federația Rusă are cea mai mare prezenţă militară şi cea mai extinsă infrastructură militară în Arctica bogată în resurse minerale, unde şi China a început în ultimii ani să îşi intensifice activităţile, în bună măsură în parteneriat cu ruşii.

Norvegia, care are în nord o porţiune de frontieră comună cu Federația Rusă, şi-a mărit în august efectivele unei brigăzi militare create recent în regiune. Norvegia este ţara membră a NATO care şi-a întărit cel mai recent amprenta de apărare după ce Rusia a atacat Ucraina în anul 2022.

De asemenea, Reuters reaminteşte de asemenea că Moscova a negat deja de mai multe ori acuzaţiile că ar reprezenta o ameninţare pentru NATO.