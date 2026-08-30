Turcia găzduieşte luni prima reuniune a ţărilor din Pactul de Apărare de la Mecca

Turcia va găzdui luni, la Istanbul, prima reuniune a miniştrilor apărării şi de externe din ţările semnatare ale Pactului de Apărare de la Mecca, au anunţat duminică surse ministeriale turce, conform AFP.

Acordul de apărare dintre cele trei mari puteri sunnite a fost semnat pe 7 august la Mecca, în Arabia Saudită, de către prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Această primă reuniune are ca scop înfiinţarea unui "Comitet Strategic Politic şi de Apărare, compus din miniştrii de externe şi ai apărării şi şefii de Stat Major ai celor trei ţări, pentru a oferi îndrumări strategice pentru activităţile viitoare", au indicat aceste surse din Ministerul de Externe de la Ankara.

Acordul reuneşte a doua cea mai mare forţă militară a NATO (Turcia), principala putere din Golf (Arabia Saudită) şi singura putere nucleară din lumea musulmană, Pakistan.

Miniștrii Apărării și șefii de Stat Major se reunesc la Istanbul

Luni, la Istanbul, reuniunea va fi prezidată de miniştrii turci ai afacerilor externe şi apărării, Hakan Fidan şi Yasar Guler, precum şi de şeful Statului Major, generalul Selcuk Bayraktaroglu.

Pakistanul îl trimite pe viceprim-ministrul şi ministrul de externe Ishaq Dar, împreună cu ministrul federal al apărării şi comandantul forţelor de apărare.

În ceea ce priveşte Arabia Saudită, aceasta îşi trimite ministrul de externe, prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, ministrul Apărării şi şeful Statului Major General, potrivit unor surse turceşti.

Cooperare militară și în industria de apărare

Pe lângă securitatea internaţională, participanţii intenţionează să discute despre consolidarea capacităţilor lor de apărare, interoperabilitatea forţelor lor armate şi cooperarea în industria de apărare, a indicat Ankara.

Turcia a reiterat, de asemenea, că "un atac comis împotriva oricăruia dintre statele părţi ale acordului va fi considerat un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor".