Nicolas Maduro, zâmbitor în închisoarea din SUA. Mesaj pentru copii și nepoți

Nicolas Maduro, zâmbitor în închisoarea din SUA - Foto X Nicolas Maduro

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a publicat o poză din închisoare și a transmis câteva gânduri apropiaților săi.

Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro a publicat o fotografie în care apare în închisoare îmbrăcat într-un trening gri, zâmbitor. El și soția sa se află în închisoare în Statele Unite. Sunt judecați pentru acuzații legate de trafic de droguri.

Mesajul lui Maduro

„Un mic dar de iubire și speranță. Trimit aceste fotografii ca un mic dar tuturor nepoților și nepoatelor mele, băieților și fetelor și tuturor oamenilor nobili care ne iubesc. Vreau să știți că rămânem fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”, potrivit mesajului publicat pe contul lui Nicolas Maduro de pe rețeaua X.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Nicolas Maduro și soția sa, judecați în SUA



Amintim că în urma unei operațiuni militare americane desfășurate de Statele Unite la Caracas, pe 3 ianuarie 2026, președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din Venezuela. în A fost o operaţiune militară americană spectaculoasă ce a implicat aproximativ 150 de avioane şi elicoptere, dar şi trupe terestre

Președintele american Donald Trump a confirmat atacul asupra unor obiective civile și militare din Caracas, capitala Venezuelei. Apoi, a anunțat că Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și duși în afara țării.

Pe data de 5 ianuarie 2026, cei doi au apărut în fața unui tribunal federal din Districtul de Sud al New Yorkului. Ei au fost puși sub acuzare pentru presupusa implicare în trafic de droguri, stabilindu-se data procesului în 2027.

Nicolas Maduro, autointitulat "prizonier de război"



În timpul primei sale apariţii în instanţă la New York la scurt timp după ce a fost capturat el s-a autointitulat "prizonier de război".

Pe lângă procedurile penale contra fostului preşedinte, familiile a cinci tineri omorâți în Venezuela au intentat un proces civil împotriva acestuia la începutul lunii iulie 2026. Maduro este acuzat că a ordonat execuţiile lor în cadrul unui mecanism mai amplu de violenţă sponsorizată de stat.

După înlăturarea sa, preşedinta interimară Delcy Rodriguez guvernează sub presiunea Washingtonului, care susţine că deţine controlul asupra ţării bogate în petrol.

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