Începe summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO): Putin, Xi și Modi, față în față cu rivalitățile tot mai greu de ascuns

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Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) marchează 25 de ani de existență printr-o reuniune crucială la Bișkek, la care participă lideri cheie precum Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi și Masoud Pezeshkian. Pe fundalul crizei din Orientul Mijlociu și al războiului din Ucraina, întâlnirea aduce în prim-plan nu doar ambițiile economice ale Chinei și propunerea unei noi Bănci de Dezvoltare, ci și rivalitățile profunde și fricțiunile strategice dintre statele membre.

Liderii Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), inclusiv președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus, Vladimir Putin, și prim-ministrul indian Narendra Modi, se vor reuni în capitala Kârgâzstanului, Bișkek, scrie Al Jazeera.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian participă, de asemenea, la summit, care marchează 25 de ani de existență a acestuia.

Summitul de două zile, care începe luni, are loc într-un moment în care lumea se confruntă cu efectele războiului din Orientul Mijlociu și cu războiul în curs de desfășurare dintre Rusia și Ucraina.

Summitul din acest an are loc la Bișkek și are următorul motto: Împreună pentru pace, dezvoltare și prosperitate durabile.

Xi, Putin și Modi vor fi însoțiți de președintele iranian și de liderii Pakistanului, Uzbekistanului, Belarusului, Kazahstanului, printre alții.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, secretarul general al Națiunilor Unite Antonio Guterres și secretarul general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, sunt, de asemenea, așteptați să participe la summit.

Agenda președintelui iranian Pezeshkian

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a sosit luni în capitala Kârgâzstanului, Bishkek, pentru o vizită de două zile pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din 2026, notează Andalou.

El este însoțit de ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, a informat agenția de știri iraniană IRNA. El va va purta discuții bilaterale cu omologul său rus, Vladimir Putin.

De asemenea, vor avea loc discuții cu prim-ministrul indian Narendra Modi, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, președintele kârgâzului Sadyr Japarov și președintele tadjik Emomali Rahmon. Marți, Pezeshkian va ține un discurs la summitul SCO al șefilor de stat.

Rivalități și tensiuni interne în cadrul SCO

Potrivit Institutului Australian de Poitici Strategice (ASPI), Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), aflată acum la a 25-a ediție, se confruntă cu rivalități și tensiuni interne care devin din ce în ce mai greu de ascuns.

OCS pare să aibă un simbolism geopolitic ridicat și o relevanță reală scăzută, cel puțin pe frontul politic și de securitate. În ciuda structurii sale antiteroriste regionale și a exercițiilor militare ale Misiunii de Pace dintre țările membre OCS, agenda de securitate a organizației a fost slabă, cu foarte puține rezultate concrete, notează ASPI.

În acest sens este dat exemplul conflictului dintre China și India.

„Acesta este un conflict de lungă durată, care precede OCS cu decenii și erupe periodic în ciocniri la granița lor disputată. Cea mai recentă a avut loc în 2020 și a fost neobișnuit de violentă, provocând primele victime rezultate în urma unor astfel de ciocniri în ultimele decenii și aruncând relația într-un impas. Discuțiile din această lună au înregistrat unele progrese, dar elementele fundamentale ale conflictului de frontieră vor rămâne probabil nerezolvate“, notează Institutul.

De asemenea, ASPI vorbește despre creșterea și puterea Chinei, care a complicat echilibrul de securitate pentru țări precum India, care își gestionează cu atenție angajamentele cu SCO ca un act de echilibru diplomatic fin între Washington, Beijing și Moscova.

Deși comerțul în cadrul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO) a înregistrat o creștere semnificativă și a ajuns la aproximativ 725 de miliarde de dolari în 2024, acordul de principiu din 2025 privind înființarea unei Bănci de Dezvoltare SCO reflectă eforturile Beijingului de a extinde utilizarea yuanului și de a crea o alternativă economică la instituțiile financiare occidentale post-Bretton Woods.

Institutul Australian de Poitici Strategice (ASPI) precizează însă că proiectul este frânat de tensiuni interne și interese divergente. Pe de o parte, Rusia sprijină cu ezitare această bancă de teama că China îi va submina influența în Asia Centrală, motiv pentru care a preferat istoric axarea SCO pe securitate. În același timp, India rămâne sceptică față de hegemonia regională a Chinei și refuză transformarea organizației într-un bloc anti-occidental și menține legături strânse cu instituțiile financiare din Vest.