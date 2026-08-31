Grecia construiește „Scutul lui Ahile” cu tehnologie israeliană. Luni semnează un acord de 3 miliarde de euro

Grecia. Foto: Pixabay

Grecia va semna luni un acord cu Israelul pentru achiziţia unui sistem multistrat de apărare aeriană.

Valoarea sistemului este de 3 miliarde de euro, au spus pentru Reuters două surse din domeniul securităţii.

Consiliul de securitate al Greciei (KYSEA) a aprobat această achiziţie care include sisteme de rachete avansate cu rază de acţiune scurtă, medie şi lungă.

Oficiali greci vor semna luni, la Tel Aviv, patru acorduri cu Direcţiile israeliene SIBAT şi MAFAT, în valoare de 3 miliarde de euro pentru trei tipuri de sisteme de rachete şi radar, a zis una dintre surse.

Grecia vrea să construiască Scutul lui Ahile

Grecia îşi propune să cheltuiască 28 miliarde de euro până în 2036 pentru realizarea Scutului lui Ahile, un sistem multistrat antibalistic, antiaerian şi antidronă, şi să cumpere până la 40 de avioane F-35 din SUA şi fregate din Franţa şi Italia.

Conform sursei, separat va fi semnat un alt acord pentru un sistem antidronă.

Grecia cheltuie 3,5% din PIB pentru Apărare

Grecia, care foloseşte sisteme Patriot fabricate în SUA, sisteme ruseşti S-300 şi diverse sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acţiune pentru a-şi proteja spaţiul aerian, cheltuieşte anual aproape 3,5% din PIB pentru apărare, un procent superior multor aliaţi NATO din cauza disputei sale îndelungate cu Turcia vecină.

Grecia şi Israelul, care întreţin legături economice şi diplomatice puternice, operează un centru de antrenament aerian în Grecia, organizează exerciţii militare anuale comune şi cooperează în domeniile sistemelor antidronă şi securităţii cibernetice.

În 2025, Grecia a cumpărat 36 de sisteme de artilerie cu rachete fabricate în Israel pentru aproximativ 650 de milioane de euro, notează Agerpres.