Premierul indian Modi îi cere lui Putin să încheie războiul din Ucraina: „India susține toate eforturile pentru pace” VIDEO

Premierul indian Narendra Modi (s) și președintele rus Vladimir Putih (d). Sursa foto: Agerpres

Lumea trebuie să treacă de la războiul fără sfârșit la încheierea lui, i-a transmis, luni, 31 august, premierul indian Narendra Modi președintelui rus Vladimir Putin.

Premierul Indiei, Narendra Modi, s-a întâlnit luni, 31 august, cu președintele rus Vladimir Putin, în marja summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat la Bișkek, Kârgâzstan. Modi a declarat că lumea „trebuie să treacă de la războiul fără sfârșit la încheierea războiului, în beneficiul umanității”.

„Fiecare zi petrecută în război împinge omenirea înapoi, în timp ce fiecare pas făcut către pace umple omenirea cu o nouă speranță și un nou entuziasm. Trebuie să ne îndepărtăm de războiul fără sfârșit și să ajungem la încheierea războiului. Acest lucru este esențial pentru bunăstarea omenirii. Am discutat în mod constant problema Ucrainei. După cum știți, India susține toate eforturile pentru pace și va continua să le susțină. O soluționare pașnică a tuturor problemelor cât mai curând posibil este dorința omenirii, iar acesta este mesajul Indiei. Țara lui Gandhi și țara lui Buddha împărtășesc un singur mesaj: calea păcii”, a transmis Modi, față în față cu Putin.

Breaking:



Indian PM Modi to Russian President Putin on Ukraine conflict



"We must move from ‘endless war’ to ‘end of war’ for the benefit of humanity"



"The message of Bharat, the land of Gandhi, land of Buddha is peace.."



From Bishkek: pic.twitter.com/PuGeBmSx7b — Sidhant Sibal (@sidhant) August 31, 2026

Totuși, în spatele deciziei lui Vladimir Putin de a escalada războiul din Ucraina și de a evita pacea s-ar afla un motiv care îl privește direct.

India insistă pe dialog și diplomație

Ministerul indian de Externe a precizat că cei doi lideri au discutat despre conflictele din Asia de Vest și din regiunea Mării Negre, unde, în ultimele luni, marinari indieni au fost atacați atât de forțele ruse, cât și de cele ucrainene, potrivit presei din India.

„Am avut discuții ample cu președintele Putin. Am discutat întregul spectru al Parteneriatului Strategic Special și Privilegiat dintre India și Rusia. Este îmbucurător să vedem progresele semnificative înregistrate în diverse sectoare în ultimii ani. Domeniile prioritare pentru prietenia dintre India și Rusia rămân energia, inovarea, spațiul cosmic, îngrășămintele și legăturile dintre oameni”, a declarat premierul Modi.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a precizat: „Cei doi lideri și-au împărtășit, de asemenea, punctele de vedere cu privire la principalele probleme regionale și globale de interes comun, inclusiv conflictele din Asia de Vest și regiunea Mării Negre, care au afectat comerțul maritim și siguranța și securitatea navigatorilor indieni. Premierul a reiterat că dialogul și diplomația reprezintă calea de urmat pentru soluționarea conflictelor”.

Viitorul summit BRICS a ocupat un loc important în discuții, iar Modi a declarat că „așteaptă cu nerăbdare să îl întâmpine pe președintele Putin în India, cu ocazia celui de-al 18-lea summit BRICS, care va avea loc în perioada 12-13 septembrie”.

Putin laudă evoluția relațiilor ruso-indiene

Întâlnirea de la Bișkek dintre Modi și Putin fusese discutată și în timpul vizitei ministrului indian de Externe, Jaishankar, la Kremlin, pe 24 august. Atunci, Putin indicase că se va întâlni cu premierul Modi în Kârgâzstan și, de asemenea, la summitul BRICS de la Delhi.

„De această dată, întâlnirea noastră are loc în ajunul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai - o organizație care lucrează pentru aprofundarea contactelor dintre țările Sudului Global și ale Estului, promovează dezvoltarea socioeconomică și culturală a regiunii și contribuie la construirea unei lumi multipolare juste”, a declarat președintele Putin.

El a reamintit că anul viitor se vor împlini 80 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre New Delhi și Moscova.

Președintele rus a mai spus că schimburile comerciale și cooperarea economică dintre Rusia și India înregistrează evoluții pozitive, volumul schimburilor comerciale crescând cu peste 2%. El a remarcat și creșterea schimburilor turistice dintre cele două țări, cu o majorare de 16% în 2025.