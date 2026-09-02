Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit în largul Istanbulului / video

Navă pe mare. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri în Marea Marmara, în largul Istanbulului. În timp ce una dintre ambarcațiuni nu prezintă daune vizibile, autoritățile au mobilizat nave și elicoptere ale pazei de coastă pentru a găsi cei 10 membri ai echipajului de pe cea de-a doua navă, cu care s-a pierdut legătura.

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri în largul Istanbulului, în Marea Marmara, a anunţat biroul guvernatorului oraşului, relatează Reuters și Agerpres.

Nave şi elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la faţa locului pentru căutare şi salvare.

Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave nu s-au înregistrat daune vizibile.

Autorităţile nu au reuşit să stabilească legătura cu cei 10 membri ai echipajului de pe cealaltă navă implicată în coliziune.

#SONDAKİKA İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Valilik 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. pic.twitter.com/n5KzDu2Zej — 24 TV (@yirmidorttv) September 2, 2026

Tot mai multe incidente în regiune

În urmă cu trei zile, o navă s-a răsturnat şi s-a scufundat la o adâncime de 514 metri în Cipru. Cel puțin opt persoane au decedat, iar 23 sunt date dispărute, a declarat Tufan Erhürman, liderul RTCN, conform CNN Türk.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că, până în acest moment, nu au fost identificați cetățeni români printre persoanele afectate de scufundarea feribotului în largul Ciprului de Nord și că nu au fost primite solicitări de asistență consulară.

De asemenea, săptămâna trecută, o navă comercială, sub pavilion Republica Dominicană, a luat foc în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvaţi.