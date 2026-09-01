Corpul de Infanterie Marină al SUA vrea să organizeze un bal cu aproximativ 600 de invitați la Palatul Parlamentului

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Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii vrea să organizeze un bal la Palatul Parlamentului, pentru a marca cea de-a 251-a aniversare.

Potrivit solicitării ambasadorului SUA, evenimentul ar urma să aibă loc pe 5 noiembrie, în Sala Unirii și să reunească aproximativ 600 de invitați.

Potrivit unei solicitări a ambasadorului SUA în România care a fost analizată marţi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite ale Americii intenţionează să-şi sărbătorească cea de-a 251-a aniversare "printr-o ceremonie formală şi un bal".

"La acest eveniment dorim să invităm parteneri români, membri ai corpului diplomatic local şi alţi oaspeţi distinşi, pentru a celebra această ocazie specială şi a consolida în continuare parteneriatul nostru strategic. În sprijinul acestui demers dorim să solicităm din nou permisiunea Parlamentului de a organiza acest eveniment la Palatul Parlamentului. Concret, dorim să desfăşurăm evenimentul în seara zilei de joi, 5 noiembrie, în Sala Unirii (împreună cu sălile adiacente Tache Ionescu şi I.I.C. Brătianu). Estimăm un număr de aproximativ 600 de invitaţi", se arată în solicitarea ambasadorului SUA adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: SUA ar putea reduce trupele din Europa? Pentagonul pregătește 4 opțiuni pentru Hegseth până în noiembrie

Pentagonul pregătește mai multe scenarii pentru trupele americane din Europa

Pentagonul analizează viitorul prezenței militare americane în Europa și pregătește cel puțin patru opțiuni pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth, până în data de 6 noiembrie, în cadrul unei evaluări care ar urma să fie finalizată în decembrie. Analiza vizează inclusiv nivelul trupelor, bazele și accesul militar american în Europa.

În Europa se află în prezent aproximativ 80.000 de militari americani, iar aliații se tem că evaluarea ar putea duce la o reducere a efectivelor. Administrația Trump cere statelor europene să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

Deocamdată nu există o decizie privind retragerea unui anumit număr de militari din Europa.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis că majoritatea aliaților europeni au sprijinit Statele Unite și susțin ideea ca Europa să își asume un rol important în apărarea convențională, fără ca acest lucru să însemne renunțarea la sprijinul american.

VEZI ȘI: Zeci de mii de militari americani vor fi retrași din Europa. Tudor Curtifan: România trebuie să-și joace clar cartea. Avem cărți pe masă!



Radu Miruță: România nu a primit semnale privind retragerea militarilor americani

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, duminică, 30 august, că România nu a primit până acum niciun semnal că militarii americani aflați pe teritoriul țării ar urma să fie retrași. Miruță a afirmat că, dimpotrivă, în ultimele luni au fost detașați aproape 500 de militari americani suplimentari în România.

„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România”, a declarat Radu Miruță, sâmbătă seara, la Digi 24.

Întrebat de ce consideră că România ar putea fi ocolită de o eventuală retragere a trupelor americane, Radu Miruță a spus: „Până acum nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece. Ba, dimpotrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus”.

Potrivit lui, acești militari americani suplimentari au venit în România în urma unei decizii a CSAT privind acceptarea pe teritoriul României a unor echipamente.

„În urma deciziei CSAT, cu acceptarea pe teritoriul național a acelor tankere și a acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari”, a mai spus Radu Miruță.

Ulterior, Miruță a fost pus din nou în fața scenariului unei retrageri americane și a reacționat:

„Vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus. Evident că politica militarilor americani din țările membre ale Uniunii Europene o fac Statele Unite, dar este un parteneriat strategic în interiorul căruia noi, la Ministerul Apărării, nu am primit semnale că militari ar urma să plece”.

Totuși, el a recunoscut că o eventuală plecare a militarilor americani ne-ar afecta considerabil.

„Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja”, a mai declarat ministrul.