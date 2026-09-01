Primul japonez care a ajuns în spaţiu, Toyohiro Akiyama, a murit la 84 de ani - Video

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Toyohiro Akiyama, primul japonez care a ajuns în spațiu, a murit din cauza unei hemoragii gastrointestinale inferioare, a relatat presa din Japonia

Toyohiro Akiyama, reporter de televiziune la Tokyo Broadcasting System, a ajuns în spațiu în 1990 la bordul capsulei sovietice Soyuz, care apoi s-a conectat la stația spațială Mir, scrie Japan Times.

Toyohiro Akiyama a petrecut nouă zile în spațiu. El a transmis în direct experiențele sale în condiții de imponderabilitate și descriind experimentele pe care le-a făcut.

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El a devenit primul japonez care a părăsit vreodată atmosfera Pământului. Mamoru Mohri, pe care Agenția Națională pentru Dezvoltarea Spațială a Japoniei (n.red. precursoarea Agenției Japoneze de Explorare Aerospațială) l-a selectat pentru o misiune spațială anterioară la bordul navetei spațiale americane Endeavour, a fost nevoit să își amâne plecarea în urma dezastrului navetei spațiale Challenger din anul 1986.

Akiyama a părăsit postul de televiziune TBS în 1995

În anul 1995, la 5 ani după revenirea pe Pământ, Akiyama a părăsit postul de televiziune TBS și s-a mutat în orașul Takine, din prefectura Fukushima, cu scopul de a se ocupa de cultivarea ciupercilor. El a afirmat că aceasta era o continuare firească a dorinței sale jurnalistice de a-și aprofunda cunoștințele și experiența practică.

„Care este cea mai fundamentală activitate umană? Să mănânci”, a spus Akiyama pentru The Japan Times în 2013.

„Cum se gândesc fermierii la hrana pe care o cultivă? Și ce rol a jucat cultivarea orezului în istoria Japoniei? Am simțit că nu pot muri fără să am măcar cunoștințe de bază despre aceste lucruri”, a mai spus acesta.

Dar, în urma Marelui Cutremur din estul Japoniei de pe 11 martie 2011 și a topirii reactoarelor de la centrala nucleară Fukushima nr. 1, care a urmat, a fost nevoit să renunțe la activitatea agricolă și la locuința sa.

Akiyama a început să predea agricultura la Universitatea de Artă și Design din Kyoto

După ce s-a mutat de mai multe ori pentru a evita riscurile expunerii la radiații, în cele din urmă a început să predea agricultura la Universitatea de Artă și Design din Kyoto (n.red. în prezent, Universitatea de Arte din Kyoto), în noiembrie 2011. A predat la această universitate până în martie 2023.

Mai târziu, în viață, el a devenit critic la adresa mass-mediei tradiționale. Și-a exprimat speranța că generația tânără își va dezvolta capacitatea de a gândi critic, fără a se lăsa influențată complet de știri.

„Poate suna ca și cum mi-aș scuipa în propria față, am lucrat în mass-media timp de 30 de ani, dar reflectez profund asupra unora dintre lucrurile îngrozitoare pe care le-am făcut în mass-media, lucruri care i-au făcut pe oameni să-și piardă capacitatea de a gândi singuri și să-i lase pe alții să gândească în locul lor”, a zis el.

”Ocazie pentru studenți de a-și reconecta creierul”

„Nu poți fi creativ dacă îi lași pe alții să gândească în locul tău. Cred că agricultura, experiența de a «asculta» vântul și lumina cu toate simțurile, precum și de a mirosi și simți pământul, le oferă studenților (...) ocazia de a-și reconecta creierul”, a mai spus Toyohiro Akiyama, potrivit sursei citate.