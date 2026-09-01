Polonia îşi construieşte cea mai mare armată din Europa

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Polonia se orientează către companii de apărare interne, dar şi către alte ţări din Europa Centrală, în încercarea de a reduce dependenţa de furnizori îndepărtaţi, care nu pot accelera livrările.

Cheltuielile Poloniei pentru apărare prin achiziţii de la companii interne, inclusiv asocieri în participaţiune cu alte firme din Europa Centrală, au crescut de aproape patru ori din 2022, ajungând la 30,4 miliarde de zloţi (8,15 miliarde de dolari) anul trecut, conform datelor Agenţiei pentru Armament analizate de Reuters.

În timp ce conflictul din Ucraina a determinat cheltuieli mai mari pentru apărare în întreaga Europă, în Polonia acest lucru este o prioritate maximă, deoarece ţara are o graniţă comună cu Ucraina şi consideră Rusia o ameninţare existenţială, spun oficialii.

"Construim cea mai mare armată terestră din Europa", a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al activelor de stat, Konrad Golota.

"Faptul că ceva este folosit de armata noastră şi că este fabricat în Polonia devine din ce în ce mai important", a adăugat el.

Firmele poloneze de apărare legate de stat şi-au intensificat din nou cheltuielile de capital în ultimul an, iar peste zece oficiali guvernamentali, companii şi experţi au declarat pentru Reuters că noua iniţiativă a Varşoviei reflectă o schimbare care creează oportunităţi pentru firmele de apărare din regiune.

Anul acesta, se aşteaptă ca Polonia să folosească aproximativ 53 de miliarde de euro (61,45 miliarde de dolari) pentru cheltuieli de bază în domeniul apărării, a patra cea mai mare sumă din UE, după Franţa, Italia şi Germania, conform datelor NATO, în creştere de la 44 de miliarde de euro în 2025 şi echivalentul a aproximativ 4,7% din produsul intern brut.

Deşi sistemele costisitoare, cum ar fi bateriile de rachete Patriot fabricate în SUA, tancurile Abrams şi avioanele de vânătoare F-35, rămân importante, oficialii polonezi spun că extinderea producţiei interne şi regionale de drone, muniţii şi alte echipamente utilizate frecvent a devenit o prioritate.

Schimbare regională

Strategia Poloniei reflectă o regândire mai amplă în întreaga Europă, pe măsură ce guvernele încearcă să relanseze capacitatea industrială de apărare după ce războiul din Ucraina a scos la iveală cât de repede pot epuiza conflictele moderne stocurile de muniţii.

"Aceasta nu este doar o investiţie pentru a ne asigura că avem o industrie de apărare extrem de dezvoltată, care serveşte drept forţă motrice pentru economia poloneză, ci o chestiune de independenţă a lanţului de aprovizionare", a declarat ministrul apărării şi viceprim-ministru Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Asigură aprovizionare independentă către linia frontului, în cazul în care este nevoie", a adăugat el.

Până de curând, firmele de apărare din ţări precum Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria aveau o prezenţă mai limitată în Polonia, care se baza în mare măsură pe producători de stat, cum ar fi PGZ, şi furnizori din SUA.

Acum, aceste companii văd o deschidere.

Compania cehă CSG, un important furnizor de muniţie pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni o serie de acorduri pentru extinderea producţiei în Polonia.

Acestea includ un transfer al tehnologiei de producţie de propulsoare către filiala PGZ MESKO şi un acord cu PGZ pentru extinderea producţiei de drone, rachete, muniţie şi vehicule blindate.

Unitatea poloneză a CSG a achiziţionat, de asemenea, producătorul de componente de apărare Domar MS.

În august, CSG a semnat un acord în valoare de peste 100 de milioane de euro cu unitatea PGZ Dezamet pentru furnizarea de componente pentru muniţie de artilerie de calibrul 155 mm şi un contract separat de 150 de milioane de euro cu Huta Stalowa Wola pentru echipamente pentru vehicule de luptă.

"Europa Centrală trece printr-o schimbare mai amplă în modul în care se construieşte capacitatea industrială de apărare", a declarat pentru Reuters directorul executiv al CSG Polska, Wojciech Grzonka.

"Polonia este o piaţă strategică pentru CSG şi una dintre direcţiile cheie pentru dezvoltarea pe termen lung şi extinderea capacităţilor noastre de producţie", a spus el.

Pionier al near-shoringului

Alte grupuri de apărare răspund la eforturile Varşoviei.

Producătorul polonez de arme Grupa Niewiadow, o unitate Niewiadow PGM, iniţiază producţia de muniţie de calibrul 155 mm cu KNDS Ammo France, producţia fiind aşteptată să ajungă la 180.000 de cartuşe anual începând cu 2027.

PGZ a anunţat în martie că va colabora cu Frankenburg Technologies din Estonia pentru a fabrica "sisteme de apărare aeriană cu rază ultrascurtă de acţiune" în Polonia.

Zdenek Rod, expert în apărare la Universitatea CEVRO din Praga, a declarat că Polonia se impune ca un pionier în eforturile privind producţia militară de tip "near-shore" (strategie de mutare a proceselor de afaceri sau a producţiei într-o ţară învecinată sau apropiată geografic - n.r.) în Europa.

"Ani de zile, aprovizionarea din Statele Unite a fost o prioritate pentru a asigura interoperabilitatea NATO", a spus Rod. "Acum, Polonia încearcă, de asemenea, să asigure rezistenţa împotriva perturbărilor globale, orientându-se mai mult către furnizori regionali şi europeni", a adăugat el.

Oficialii polonezi au declarat, de asemenea, pentru Reuters că discută despre extinderea cooperării industriale cu ţări precum Slovacia şi Ungaria.

Compania germană Rheinmetall a declarat că cererea tot mai mare din partea Poloniei este unul dintre motivele pentru care îşi stabileşte capacitatea de producţie acolo şi dezvoltă un centru regional de întreţinere şi reparaţii pentru sistemele de luptă terestre.

"Cererea generată de programul de modernizare a apărării din Polonia justifică înfiinţarea de unităţi de producţie la scară largă acolo, care pot fi integrate în lanţurile de aprovizionare europene şi pot contribui la surplus şi rezilienţă în sistemul industrial de apărare european", a precizat Rheinmetall.

Forţele Armate Poloneze au depăşit 220.000 de angajaţi în acest an, unul dintre cele mai mari din Europa, iar Polonia, împreună cu Estonia, este unul dintre puţinii membri NATO care sunt aproape de angajamentul lor faţă de Alianţă de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035. Într-un alt semn al ambiţiilor sale în industria de apărare, Varşovia s-a oferit luna trecută să producă în comun rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot cu Ucraina şi Statele Unite.

"Dacă vrei să vinzi în Polonia, trebuie să investeşti în Polonia, trebuie să transferi tehnologie, trebuie să lucrezi la proiecte comune cu noi", a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al activelor statului, Konrad Golota.

"Cu cât avem mai multe fabrici şi know-how de partea noastră, cu atât apărarea noastră este mai bună", a adăugat el.