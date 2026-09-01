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Noua regină a Norvegiei, internată în spital. Mette-Marit nu a putut să-i fie alături regelui Haakon la depunerea jurământului

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 01 Sep 2026
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haakon mette marit
Regele Haakon și regina Mette-Marit. Sursa foto: Agerpres

Noua regină a Norvegiei, Mette-Marit, a ajuns la Spitalul Național din Oslo, marți, 1 septembrie, după ce nu a putut participa la ceremonia de depunere a jurământului de către regele Haakon al VIII-lea, din cauza unor complicații medicale legate de transplantul pulmonar suferit în luna iunie.

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a însoţit-o pe soţia lui, Mette-Marit, la un spital din Oslo în cursul zilei de marţi, 1 septembrie, la doar câteva ore după ceremonia în cadrul căreia a depus jurământul de suveran. Regina nu a putut să asiste la eveniment din motive de sănătate, informează AFP.

Regina Norvegiei, sub supraveghere medicală

Fotografiile apărute în presa norvegiană o arată pe regina de 53 de ani, aflată încă în convalescenţă după un transplant de plămâni, ieşind dintr-un automobil condus chiar de către regele ţării, în faţa Spitalului Naţional din Oslo. 

Potrivit agenţiei de presă NTB, regele Haakon al VIII-lea a fost văzut apoi în timp ce părăsea spitalul, nu însă şi soţia sa.

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, într-o mașină în timp ce părăsește Spitalul Național din Oslo, Norvegia, la 1 septembrie 2026. Regina Mette-Marit a absentat de la ceremonia depunerii jurământului constituțional al regelui, desfășurată în fața Parlamentului (Storting) în aceeași zi, din cauza unor complicații de sănătate legate de transplantul pulmonar suferit în luna iunie. Sursa foto: Agerpres

În imagine, Regele Norvegiei, Haakon

Contactat de AFP, biroul de presă al Palatului Regal din Oslo a făcut trimitere de la un comunicat transmis puţin mai devreme în această zi. În cursul dimineţii de marţi, Palatul Regal anunţase că regina Mette-Marit nu va putea să asiste la ceremonia de depunere a jurământului de către soţul ei în faţa Parlamentului, din cauza unor „complicaţii” medicale.

Diagnosticată cu o maladie pulmonară incurabilă, Mette-Marit a fost supusă unei operaţii de transplant de plămâni pe 17 iunie.

„Nu este ceva neobişnuit să apară complicaţii după un transplant pulmonar. Regina a întâmpinat complicaţii în mai multe rânduri după operaţie, inclusiv astăzi”, a declarat medicul Are Holm în acel comunicat.

„Prin urmare, ea va trebui să rămână sub supraveghere medicală pe parcursul întregii zile”, a adăugat el.

Prezenţa ei la ceremonia de marţi fusese totuşi anunţată în ziua precedentă de Palatul Regal.

Mette-Marit, prezentă la depunerea sicriului regretatului rege Harald al V-lea

Luni, ea a putut fi văzută în timpul în timpul depunerii sicriului regelui Harald al V-lea - tatăl lui Haakon -, decedat vineri la vârsta de 89 de ani, apoi în cadrul unei apariţii publice a familiei regale norvegiene pe peluza Palatului Regal din Oslo pentru a privi florile depuse de miile de norvegieni în urma decesului fostului suveran al ţării.

(De la stânga la dreapta) Prințesa Martha Louise, regele Haakon, regina Mette-Marit și regina Sonja pășesc în Piața Palatului pentru a-i saluta pe cei îndoliați și pentru a vedea marea de flori și omagiile lăsate în urma decesului regelui Harald al V-lea, la Oslo, Norvegia, 31 august 2026. Sursa foto: Agerpres

(De la stânga la dreapta) Prințesa Martha Louise, regele Haakon, regina Mette-Marit și regina Sonja pășesc în Piața Palatului pentru a-i saluta pe cei îndoliați și pentru a vedea marea de flori și omagiile lăsate în urma decesului regelui Harald al V-lea, la Oslo, Norvegia, 31 august 2026.

Devenit rege în mod automat vineri după moartea lui Harald, noul suveran Haakon, în vârstă tot de 53 de ani, a depus jurământul de credinţă în faţa Parlamentului norvegian la începutul după-amiezii de marţi, o etapă instituţională care simbolizează limitele impuse prerogativelor monarhului de către Constituţia ţării, potrivit Agerpres.

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