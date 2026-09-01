Noua regină a Norvegiei, internată în spital. Mette-Marit nu a putut să-i fie alături regelui Haakon la depunerea jurământului

Regele Haakon și regina Mette-Marit. Sursa foto: Agerpres

Noua regină a Norvegiei, Mette-Marit, a ajuns la Spitalul Național din Oslo, marți, 1 septembrie, după ce nu a putut participa la ceremonia de depunere a jurământului de către regele Haakon al VIII-lea, din cauza unor complicații medicale legate de transplantul pulmonar suferit în luna iunie.

Noul rege al Norvegiei, Haakon al VIII-lea, a însoţit-o pe soţia lui, Mette-Marit, la un spital din Oslo în cursul zilei de marţi, 1 septembrie, la doar câteva ore după ceremonia în cadrul căreia a depus jurământul de suveran. Regina nu a putut să asiste la eveniment din motive de sănătate, informează AFP.

Regina Norvegiei, sub supraveghere medicală

Fotografiile apărute în presa norvegiană o arată pe regina de 53 de ani, aflată încă în convalescenţă după un transplant de plămâni, ieşind dintr-un automobil condus chiar de către regele ţării, în faţa Spitalului Naţional din Oslo.

Imagen de la reina Mette-Marit a su llegada al Hospital Nacional de Oslo, aunque se desconocen las razones. Esta misma mañana, el Palacio Real anunciaba que no participaría en el juramento de Haakon VIII debido a complicaciones relacionadas con su trasplante de pulmón | Imagen:… pic.twitter.com/Ff5c4f9BCi — Jose Moreno (@Josemn1_) September 1, 2026

Potrivit agenţiei de presă NTB, regele Haakon al VIII-lea a fost văzut apoi în timp ce părăsea spitalul, nu însă şi soţia sa.

În imagine, Regele Norvegiei, Haakon

Contactat de AFP, biroul de presă al Palatului Regal din Oslo a făcut trimitere de la un comunicat transmis puţin mai devreme în această zi. În cursul dimineţii de marţi, Palatul Regal anunţase că regina Mette-Marit nu va putea să asiste la ceremonia de depunere a jurământului de către soţul ei în faţa Parlamentului, din cauza unor „complicaţii” medicale.

Diagnosticată cu o maladie pulmonară incurabilă, Mette-Marit a fost supusă unei operaţii de transplant de plămâni pe 17 iunie.

„Nu este ceva neobişnuit să apară complicaţii după un transplant pulmonar. Regina a întâmpinat complicaţii în mai multe rânduri după operaţie, inclusiv astăzi”, a declarat medicul Are Holm în acel comunicat.

„Prin urmare, ea va trebui să rămână sub supraveghere medicală pe parcursul întregii zile”, a adăugat el.

Prezenţa ei la ceremonia de marţi fusese totuşi anunţată în ziua precedentă de Palatul Regal.

Mette-Marit, prezentă la depunerea sicriului regretatului rege Harald al V-lea

Luni, ea a putut fi văzută în timpul în timpul depunerii sicriului regelui Harald al V-lea - tatăl lui Haakon -, decedat vineri la vârsta de 89 de ani, apoi în cadrul unei apariţii publice a familiei regale norvegiene pe peluza Palatului Regal din Oslo pentru a privi florile depuse de miile de norvegieni în urma decesului fostului suveran al ţării.

(De la stânga la dreapta) Prințesa Martha Louise, regele Haakon, regina Mette-Marit și regina Sonja pășesc în Piața Palatului pentru a-i saluta pe cei îndoliați și pentru a vedea marea de flori și omagiile lăsate în urma decesului regelui Harald al V-lea, la Oslo, Norvegia, 31 august 2026.

Devenit rege în mod automat vineri după moartea lui Harald, noul suveran Haakon, în vârstă tot de 53 de ani, a depus jurământul de credinţă în faţa Parlamentului norvegian la începutul după-amiezii de marţi, o etapă instituţională care simbolizează limitele impuse prerogativelor monarhului de către Constituţia ţării, potrivit Agerpres.