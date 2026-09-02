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Majoritatea asistenților de inteligență artificială generativă continuă să ofere utilizatorilor acces la articolele și titlurile presei de stat din Rusia aflate sub sancțiunile Uniunii Europene. O anchetă realizată de Reporteri fără Frontiere (RSF) scoate la iveală modul în care platforme majore precum ChatGPT, Grok sau Claude ignoră restricțiile impuse Kremlinului, în timp ce un singur mare competitor respectă normele europene.

Majoritatea chatbot-urilor de inteligenţă artificială generativă pentru publicul larg, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, le permit utilizatorilor să acceseze conţinut de la media oficiale ruseşti aflate sub sancţiuni europene, conform unei anchete publicate miercuri de Reporteri fără Frontiere (RSF), relatează AFP și Agerpres.

Acuzate că sunt instrumente de "dezinformare" ale Kremlinului, instituţii media precum Sputnik şi RT au fost interzise să emită, inclusiv online, în Uniunea Europeană după invazia Rusiei din Ucraina în februarie 2022.

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Cum ocolesc ChatGPT, Claude și Grok sancțiunile europene împotriva propagandei ruse

Cu toate acestea, când sunt întrebaţi, ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic şi Grok, chatbot-ul integrat în platforma X, sunt de acord să ocolească aceste sancţiuni şi să reia conţinutul acestor media, a constatat RSF.

Aceste chatbot-uri "au oferit o revistă a presei cuprinzătoare privind actualitatea internaţională, aducând la suprafaţă titluri şi partajând linkuri şi citate, fără a menţiona sistematic că mass-media respective se află sub sancţiuni europene", a subliniat organizaţia, care a efectuat testele în iunie şi august.

Contactată de RSF, OpenAI a declarat că ia în serios aceste constatări şi va examina mai atent informaţiile furnizate de ONG, conform unui comunicat de presă.

Reacțiile companiilor tech și solicitarea RSF pentru anchete oficiale la Bruxelles

După rezistenţa iniţială şi solicitările repetate din partea RSF, Vibe (fosta Le Chat) de la compania franceză Mistral şi Gemini de la Google s-au conformat în cele din urmă.

Doar chatbot-ul Meta AI a refuzat să se conformeze solicitărilor, invocând sancţiunile europene în curs, "dovadă că este posibil ca un chatbot să fie conform", conform RSF.

"Sancţiunile impuse de UE nu îşi ating obiectivul în astfel de condiţii", a declarat Vincent Berthier, şeful biroului de tehnologie şi jurnalism al RSF, citat în comunicatul de presă.

Prin urmare, ONG-ul solicită Bruxellesului să deschidă o anchetă pentru a stabili "în ce măsură OpenAI nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preveni riscurile sistemice de dezinformare asupra serviciului său ChatGPT".

De asemenea, RSF pledează pentru iniţierea unei proceduri de infringement împotriva celorlalţi agenţi AI.

700 de agenți OpenAI au colaborat pentru un atac cibernetic fără intervenție umană

Săptămâna trecută, un atac cibernetic realizat în timpul testelor interne ale OpenAI a scos la iveală un scenariu considerat până acum greu de imaginat. Sute de agenți de inteligență artificială au ajuns să colaboreze autonom și să acționeze dincolo de limitele stabilite, potrivit unei evaluări independente publicate miercuri.

Investigația ridică semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea OpenAI de a detecta la timp comportamentele neobișnuite ale propriilor sisteme. Agenții, utilizați în cadrul testării a două dintre modelele companiei cu cele mai avansate capacități de hacking, au ajuns să coordoneze un atac asupra platformei pentru dezvoltatori Hugging Face, fără ca OpenAI să fie conștient de ceea ce se întâmplă. Este primul caz cunoscut în care un sistem AI a dus la îndeplinirea unui atac cibernetic fără să primească instrucțiuni directe din partea unui om.