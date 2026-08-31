Cum îți poți deschide o afacere în Olanda și cum poți folosi AI pentru promovare. Vlad Pațurcă, fost înotător de performanță: Este foarte ușor! M-a surprins

Vlad Pațurcă, invitat la Diaspora creativă

Fostul înotător de performanță Vlad Pațurcă, care acum are o școală de înot în Amsterdam, a explicat cum se deschide o afacere în Olanda, dar și cum pot antreprenorii folosi Inteligența Artificială pentru a atrage mai mulți clienți.

Invitat la emisiunea „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ”, vineri, 28 august, fostul înotător de performanță, Vlad Pațurcă, fondatorul școlii de înot „Win and Swim”, a explicat care este procedura pe care trebuie să o urmeze cineva care vrea să își deschidă o afacere în Olanda.

Inițial, acesta ne povestise cum a ajuns la decizia de a pleca din România pentru a se muta în Amsterdam, acolo unde și-a deschis rapid o școală de înot, iar moderatorul emisiunii, Flaviu Predescu, l-a întrebat apoi și ce presupune, de fapt, acest proces. Acesta ne-a mărturisit că este foarte ușor să îți deschizi o afacere în Olanda pentru că totul se face online și durează foarte puțin, deci fără birocrația din România.

Vlad Pațurcă, fost înotător de performanță: Să deschizi o afacere este destul de ușor aici

"Credeți că faptul că o țară ca Olanda care e atât de avansată cumva, un model pentru multe alte țări, un model pentru sport, a creat și un cadru propice ca să deschideți o afacere? Ca să fiu mai clar, credeți că dacă ați fi încercat în alt domeniu ar fi fost mai greu să vă deschideți afacerea?", l-a întrebat Flaviu Predescu pe Vlad Pațurcă.

"Nu cred că ar fi fost mai greu. Contează, bineînțeles, experiența fiecăruia, dar să deschizi o afacere este destul de ușor aici. M-a surprins foarte tare că eu am aplicat online, totul e digitalizat aici, deci aplici online. Am încărcat documentele și cred că după o zi sau două zile maxim m-au chemat deja la Camera de Comerț să-mi deschid compania. Am stat jumătate de oră, am semnat tot și era gata, aveam compania deschisă", a declarat Vlad Pațurcă.

Vlad Pațurcă: Nu am avut cheltuieli la început

"Ați alocat resurse proprii, ați strâns bani ca să deschideți afacerea? Sau cum ați făcut?", l-a întrebat Flaviu Predescu.

"Deci, cum funcționează aici, de fapt, mai ales la lecțiile de înot, tu închiriezi un culoar și eu nu am avut cheltuieli de la început, adică am avut cheltuielile de culoar pe care trebuia să mi le acopăr într-un fel cu clienții. Asta a fost singura problemă, să zic așa. Eu când mi-am început activitatea, am început cu 4-5 cursanți, un număr foarte mic, și doi dintre ei erau chiar colegii mei de apartament care au venit să mă ajute ca să nu zică ceilalți oameni că nu e nimeni la bazin. Am închiriat și am început să profesez timp de câteva luni de zile. Am băgat de la început câțiva bani de la mine pentru că nu aveam suficienți bani să-mi acopăr culoarul și aproximativ timp de un an am stat într-un platou așa, am început să am câțiva clienți care veneau destul de des și îmi acopeream banii pe culoare, dar nu crescusem deloc", a povestit Vlad Pațurcă.

Cum poți folosi Inteligența Artificială pentru a-ți promova și crește afacerea

Din anul 2021, Vlad Pațurcă trăiește în Olanda și se împarte acolo între dezvoltarea școlii de înot pe care a fondat-o, „Win and Swim”, și consultanța în tehnologie și Inteligență Artificială. În cadrul emisiunii el a povestit și cum a început să folosească Inteligența Artificială pentru a se promova. A pus mult accent pe digitalizare, iar AI a început să îl recomande oamenilor care căutau cursuri de înot. Așa a ajuns să aibă din ce în ce mai mulți clienți.

"După un an de zile am zis să mă bazez puțin mai mult pe compania pe care am deschis-o, să mă extind puțin mai mult, am început să iau mai multe culoare, am început să mă ocup foarte mult de website, de Google și de Inteligența Artificială pentru că am început să cresc și serviciul la care lucrez eu acum cu AI. Am învățat foarte mult de acolo și am aplicat mult în ceea ce fac aici. Deci practic ce m-a ajutat pe mine este creșterea organică pe Google și cu Inteligența Artificială", a mai spus Vlad Pațurcă.

Vlad Pațurcă: AI contează din ce în ce mai mult

"Deci pe dumneavoastră nu v-a speriat AI, că multă lume se sperie că ne ia locurile de muncă. V-a ajutat chiar", a spus Flaviu Predescu.

"Într-adevăr, e o frică, dar dacă știi cum să o folosești, cred că are mai multe avantaje acum decât să dezavantaje. Pe mine AI m-a ajutat foarte mult cu găsirea clienților pe partea de online. M-am folosit foarte mult de recomandarea AI, adică atunci când întrebi ChatGPT sau orice alt AI, sau pe Google, "vreau să mă înscriu la o școală de înot", de cele mai multe ori mă recomandă pe mine drept primul candidat, deși sunt multe alte cluburi de înot. AI contează din ce în ce mai mult, oamenii o folosesc din ce în ce mai mult și e bine să te digitalizezi de la început. Eu asta am avut drept scop, să fiu mai digitalizat decât celelalte cluburi de înot și să mă diferențiez așa.

Deci practic eu mi-am modificat toate paginile de pe website în așa fel încât să aibă răspunsurile perfecte pentru AI. Adică dacă cineva caută cursuri de înot, are toate informațiile pe pagină, plus prețuri, plus locație, plus tot ce trebuie ca AI să mă vadă pe mine ca o sursă foarte de încredere, că am toate detaliile puse la punct și să mă recomande pe mine ca prima opțiune", a mai spus fostul înotător de performanță.