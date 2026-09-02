Război SUA-Iran: Teheranul susține că două petroliere au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Amenințări la adresa trupelor americane din Irak

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Războiul SUA-Iran continuă miercuri, 2 septembrie, în timp ce Teheranul amenință trupele americane din Irak și susține că două petroliere ar fi lovit mine în Strâmtoarea Ormuz.

UPDATE: Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) anunță, miercuri seară, că Marina americană continuă să aplice blocada impusă Iranului și că, până astăzi, a redirecționat 86 de nave comerciale, față de 84 în ziua precedentă.

Într-o postare pe X, CENTCOM a precizat că forțele americane au scos din funcțiune trei nave și au urcat la bordul altor două pentru a „asigura respectarea regulilor”.

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Conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Iran continuă, miercuri, după ce armata americană a efectuat noi atacuri asupra unor obiective din Iran, ofensivă începută marți, la care Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din regiune.

Iranul amenință SUA după cele mai recente atacuri americane

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat că două petroliere au lovit mine marine în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz și au luat foc. Potrivit declarației IRGC, navele ar fi încercat să treacă printr-o rută considerată de autoritățile iraniene drept „neautorizată”, potrivit Aljazeera. Conform sursei citate, echipajele celor două nave au părăsit vasele, fără a oferi alte informații.

Totodată, liderul unui grup paramilitar - Harakat Hezbollah al-Nujaba -, susținut de Iran, a amenințat trupele americane staționate în Irak și le-a transmis un termen-limită pentru retragere.

„Dacă un soldat american va mai rămâne în Irak după 30 septembrie, nu îi vom permite să se întoarcă în siguranță acasă, iar din Irak vor fi scoase doar trupurile lor”, a declarat Akram al-Kaabi într-un comunicat, potrivit televiziunii de stat iraniene IRIB.

Gruparea, cunoscută și sub denumirea de Brigada a 12-a, este considerată parte a Forțelor de Mobilizare Populară (PMF) din Irak, o coaliție de grupări armate apropiate de Iran. În 2019, Statele Unite au desemnat gruparea și pe liderul acesteia drept „teroriști”.

Strâmtoarea Ormuz a devenit în ultimele luni unul dintre principalele puncte de confruntare dintre Washington și Teheran. Iranul a impus restricții asupra mai multor nave, iar autoritățile de la Teheran susțin că anumite vase trebuie să respecte rutele și regulile stabilite de Iran pentru a putea traversa zona.

În acest timp, Statele Unite au continuat operațiunile militare împotriva Iranului. Comandamentul Central al SUA a anunțat că atacurile au vizat obiective militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare, infrastructură de comunicații și active maritime. Washingtonul susține că operațiunile sunt legate inclusiv de amenințările la adresa traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz, noua Strâmtoare Trump?

Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, că nu crede că noua confruntare militară cu Iranul va dura „prea mult”. Liderul american a afirmat, de asemenea, că Statele Unite dețin controlul asupra Strâmtorii Ormuz și că navele continuă să fie scoase din zonă și să transporte petrol.

Tot astăzi, Trump a venit cu o propunere privind numele rutei maritime. El a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită „Strâmtoarea Trump” („Trump Strait”). Propunerea a fost făcută într-o postare pe platforma sa, Truth Social, în care Trump a întrebat dacă, având în vedere că SUA ar avea controlul asupra strâmtorii, aceasta ar trebui să-i poarte numele.

Iran: Victime în urma atacurilor SUA

Autoritățile de la Teheran au raportat mai multe victime în urma atacurilor americane desfășurate în cursul nopții de marți spre miercuri.

Ministrul iranian al Sănătății, Mohammad-Reza Zafarghandi, a declarat că loviturile au provocat 18 morți și cel puțin 108 răniți, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Teheranul a răspuns cu rachete și drone

După atacurile americane, Iranul a lansat la rândul său rachete și drone către mai multe ținte din regiune. Bahrain, Kuweit, Iordania și alte state au raportat atacuri sau tentative de atac, în timp ce sistemele de apărare aeriană au fost mobilizate pentru interceptarea proiectilelor.

Aminitim că mai multe state din Golf găzduiesc baze militare americane, ceea ce le face vulnerabile la eventuale atacuri iraniene.

Emiratele Arabe Unite au condamnat ceea ce au descris drept atacuri iraniene „ostile” asupra unor ținte din Bahrain, Iordania și regiunea kurdă a Irakului. Abu Dhabi a calificat acțiunile drept o încălcare a suveranității statelor vizate.