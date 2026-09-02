Vizita-surpriză a șefului CIA la Moscova. Marco Rubio: Aceste lucruri se pot dovedi utile într-o perioadă de criză sau conflict

Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a vorbit despre vizita surpriză efectuată săptămâna trecută la Moscova de către directorul CIA, John Ratcliffe.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a minimizat, în cadrul unui interviu acordat Fox News, importanța vizitei surpriză efectuate săptămâna trecută la Moscova de către directorul CIA, John Ratcliffe, afirmând că a fost vorba despre o călătorie "de rutină", scrie Bloomberg.

John Ratcliffe a zburat la Moscova la sfârșitul lunii august pentru discuții la nivel înalt cu oficiali ai serviciilor de informații de la Kremlin. Aceasta a fost prima călătorie în Rusia a unui director CIA de când directorul agenției din perioada Administrației Biden, William Burns, a vizitat Rusia la sfârșitul anului 2021, chiar înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei din 2022.

Întrucât multe detalii ale întâlnirii lui Ratcliffe cu omologii săi de la Kremlin au rămas neclare pentru public, Marco Rubio a abordat speculațiile privind călătoria șefului CIA în timpul interviului respectiv.

Marco Rubio, despre vizita directorului CIA în Rusia: A fost în mare parte o rutină

"Vizita sa acolo a fost în mare parte o rutină, în sensul că a fost doar pentru a stabili și a continua construirea acestor canale de comunicare între servicii de informații. Aceste lucruri se pot dovedi utile într-o perioadă de criză sau conflict. Adică, acest lucru nu este neobișnuit; s-a întâmplat și în timpul altor administrații", a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Presa a speculat mult despre această întâlnire pentru că la început nu se cunoșteau prea multe lucruri și părea că se vrea păstrarea unui secret în legătură cu vizita lui John Ratcliffe din Rusia. Publicațiile internaționale au relatat diverse motive pentru care Ratcliffe se afla la Moscova, de la faptul că l-ar fi avertizat pe Putin să nu atace țările NATO, până la faptul că directorul CIA ar fi prezentat o evaluare gravă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Marco Rubio: Nimeni dintre cei care au cunoștință despre acea întâlnire nu transmite astfel de informații

Marco Rubio a declarat miercuri că instituțiile de presă care relatează despre vizita șefului CIA la Moscova cel mai probabil se bazează pe informații pe care le "primesc de la mâna a doua".

"Am văzut aceste rapoarte și nu știu de unde provin, pentru că nimeni dintre cei care au cunoștință despre acea întâlnire nu transmite astfel de informații - este vorba de un număr foarte mic de oameni și niciunul dintre ei nu a vorbit cu presa", a spus Rubio.

Secretarul de stat a subliniat că întâlnirea lui Ratcliffe "nu a făcut parte dintr-o inițiativă mai amplă, alta decât continuarea stabilirii acelor canale de informații care se pot dovedi utile în orice situație de criză sau contingență specifică".

Donald Trump, încrezător că Vladimir Putin nu va ataca un stat NATO

Joia trecută, după vizita lui Ratcliffe, președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că este încrezător că președintele rus Vladimir Putin nu va lansa un atac asupra unei țări NATO. Și serviciile secrete europene au transmis că nu au identificat semnale privind pregătirea unui atac militar direct al Rusiei împotriva statelor membre NATO, deși tensiunile rămân ridicate.

"Am avut discuții bune cu Putin. Nu va ataca un teritoriu NATO", a spus Donald Trump.

Asigurările președintelui american au venit în contextul în care aliații NATO au devenit tensionați cu privire la posibilitatea unei confruntări după mai multe incursiuni ale dronelor rusești deasupra spațiului aerian NATO.

Germania a anunțat, marți, 1 septembrie, mai multe măsuri de represalii împotriva Moscovei, după ce a confirmat că o dronă încărcată cu explozibil găsită pe Aeroportul Leipzig la începutul lunii august, aparținea Rusiei. România l-a convoacat la Ministerul Afacerilor Externe pe ambasadorul Rusiei, miercuri, 2 septembrie, și și-a exprimat solidaritatea cu Germania.