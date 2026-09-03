Trump este "fericit" că prinţul Harry şi soţia sa Meghan au plecat din SUA

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a evidențiat că este "fericit" că prinţul Harry şi soţia sa Meghan au părăsit Statele Unite pentru Regatul Unit.

Pe lângă acest fapt, preşedintele Donald Trump a subliniat că "nu i-ar fi primit înapoi" dacă ar fi fost membru al familiei regale.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi soţia sa au părăsit Regatul Unit în anul 2020, în relaţii reci cu familia regală, înmulţindu-şi criticile publice la adresa acesteia. Ei au locuit în California alături de copiii lor, Archie, şapte ani, şi Lilibet, cinci ani. Luna trecută, ei au luat decizia de a se întoarce în Marea Britanie.

Trump: "Nu am fost un fan al lor"

"Sunt fericit de acest lucru. Nu am fost un fan al lor", a reacţionat Donald Trump în Biroul Oval, în momentul în care a fost întrebat despre revenirea cuplului în Marea Britanie pentru o perioadă nedeterminată.

"Cred că au fost foarte nerespectuoşi cu familia regală. Nu mi-a plăcut asta. Am avut o relaţie foarte bună cu regina. Cu adevărat foarte bună. Am învăţat să o cunosc foarte bine. De asemenea, am o relaţie foarte bună cu regele Charles", a adăugat Donald Trump.

Unde s-ar putea stabili în Marea Britanie prințul Harry și Meghan

Conform presei britanice, familia s-ar putea stabili în Cotswolds, regiune situată la nord-vest de Londra și apreciată de celebrităţi.

Harry a părut să fi reluat legătura cu tatăl său, regele Charles al III-lea, bolnav de cancer, în timpul recentelor sale vizite în UK. În schimb, el ar rămâne certat cu prinţul William, fratele său şi moştenitorul coroanei britanice, dar şi cu soţia acestuia, Kate.

Donald Trump a spus că el nu ar fi fost la fel de mărinimos: "Dacă aş fi fost familia regală, nu i-aş fi primit înapoi", a zis preşedintele american, conform The Guardian.

Trump a criticat-o Meghan în mai multe rânduri

În ajunul unei vizite de stat din anul 2019, în timpul primului său mandat, Trump a negat că ar fi numit-o pe Meghan "rea", chiar dacă această remarcă s-a auzit clar în înregistrarea unui interviu acordat unui tabloid.

În anul 2020, Trump a declarat că "nu este un fan" al actriţei. Mai mult, Trump i-a urat "mult noroc lui Harry, deoarece va avea mare nevoie".

Meghan Markle, de naţionalitate americană, l-a criticat la rândul ei pe Donald Trump în cadrul campaniei prezidenţiale din anul 2016, catalogându-l "misogin" şi "polarizant".