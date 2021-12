Donald Trump, atac la Meghan Markle, după ce a făcut-o "obraznică": Harry va regreta că s-a căsătorit cu ea. I-a DISTRUS! O rănește pe Regină

Meghan Markle și Prințul Harry sunt atacați din toate părțile pentru modul în care au acționat la plecarea din Familia Regală britanică, după interviul cu Oprah Winfrey și multe alte gesturi pe care le-au făcut pentru a-și face o viață normală în SUA.

Acum, Donald Trump este cel care a sărit la atac împotriva actriței și a acuzat-o pe aceasta că l-a folosit pe Prinţul Harry şi că este lipsită de respect faţă de Regina Elisabeta.

Într-un interviu recent cu Nigel Farange de la GB News, fostul preşedinte al Statelor Unite ale Americii a recunoscut că nu a fost niciodată fanul Ducesei de Sussex.

Întrebat despre Prințul Harry și Meghan Markle, care s-au implicat din culise în susținerea lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, Donald Trump a dezvăluit că: "Nu sunt un fan al ei. Nu am fost din prima zi. Cred că Harry a fost folosit îngrozitor şi cred că într-o zi va regreta. I-a distrus relaţia cu familia şi o răneşte pe Regină. Ea încearcă să facă lucruri care nu cred că sunt potrivite. Cred că este lipsită de respect faţă de Familia Regală şi, cel mai important, faţă de Regină", notează The Guardian.

În momentul în care Meghan și Harry au anunțat că renunță la statutul de membri seniori ai Casei Regale și se mută în SUA, Donald Trump a avut o reacție surprinzătoare și nu i-a primit cu brațele deschise în țara în care era președinte atunci. El a ţinut să spună aunci că Statele Unite nu vor suporta factura pentru securitatea celor doi Duci de Sussex.

"S-a spus că Harry şi Meghan, care au părăsit Regatul, vor locui permanent în Canada. Acum au plecat din Canada pentru SUA. SUA nu vor plăti pentru securitatea lor. Trebuie să plătească!", scria fostul preşedinte pe Twitter la acea vreme.

În plus, în toamna anului 2020, Meghan și Harry l-au susţinut pe Joe Biden, iar Donald Trump a avut atunci o reacţie furtunoasă: "Nu sunt un fan al ei, probabil că a auzit asta, dar îi doresc mult noroc lui Harry, pentru că va avea nevoie de el".

Dușmănia dintre Trump și Meghan ține încă din perioada în care actrița nu se căsătorise cu Prințul Harry. Într-o înregistrare audio, fostul preşedinte spunea despre ducesă că e "obraznică", după ce ea îl numise "misogin".

Donald Trump a fost întotdeauna un mare admirator al Coroanei Britanice și chiar i-a întâlnit pe Prințul Philip şi pe Regina Elisabeta de mai multe ori.

"O femeie grozavă, un personaj istoric. Regina e fantastică, ca întreaga familie regală. Relaţia cu Regatul Unit este foarte puternică", spunea Donald Trump despre Regina Elisabeta, în urmă cu ceva timp.

