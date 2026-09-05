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Avion prăbuşit la un miting aviatic în Grecia

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
explozie
explozie, foto ilustrativ/Foto: Unsplash

Tragedie la un show aviatic desfăşurat în Grecia.

Un avion de vânătoare F-4 Phantom aparţinând Forțelor Aeriene ale Greciei s-a prăbușit în timpul unui miting aviatic desfășurat în apropiere de Atena. Miile de spectatori au privit îngroziţi cum aeronava s-a prăbuşit şi a fost cuprinsă, imediat, de flăcări.

Accidentul aviatic s-a produs sâmbătă, cu puțin înainte de ora 15:00, la baza aeriană Tanagra, în timpul evenimentului denumit "Athens Flying Week", potrivit televiziunii publice elene ERT, citează Mirror.

Potrivit sursei citate, imediat după prăbușire avionul a explodat. Avionul cu două locuri, a fost observat cu câteva minute înainte de accident în timp ce pierdea altitudine și cobora spre sol. Imaginile video surprinse la fața locului arată o coloană de fum negru ridicându-se la câteva sute de metri de spectatori. Un elicopter de intervenție a survolat zona accidentului, în timp ce echipele de pompieri au acționat pentru stingerea a două focare distincte.

La momentul publicării ştirii nu se știa dacă cei doi piloți au reușit să se catapulteze înainte de prăbușire. Până în acest moment nu au fost raportate victime în rândul spectatorilor.

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