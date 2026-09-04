”Suntem de cinci ori mai inculți și suntem de mai puțin de două ori mai săraci”. Sociologul Bucur vorbește despre o situație ”de neimaginat până mai ieri”

România ”a reușit o performanță extraordinară”, dar ce înseamnă asta cu adevărat și cum ne influențează comportamentul aflați de la sociologul Bogdan Bucur, într-un interviu marca DCNews.

Sociologul Bogdan Bucur este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la DCNews, într-o discuție deschisă despre cultură și despre felul în care aceasta spune, de fapt, povestea unei societăți.

Redăm o parte din interviul pe care-l puteți vedea sâmbătă, de la ora 11:00, doar la DCNews:

Cele mai mari orchestre ale lumii costă la București de la 80 de lei. La ele acasă, 200 de euro

”Concursul George Enescu, care este în desfășurare, în București, în acest moment, are o grămadă de evenimente, de părți componente ale acestui concurs, la care accesul este gratuit. Nu toate sunt cu bilet. Ceea ce nu putem spune despre Festivalul George Enescu, unde nu putem permite accesul gratuit când îți vin cele mai mari orchestre ale lumii. Oricum, noi avem prețuri extraordinare.

Îți vin cele mai mari orchestre ale lumii, pe care, dacă le-ai vedea la ele acasă, prețul biletelor, vă spun din experiența proprie, se duce către 200 de euro. În schimb, nouă ni se pare scump, dacă le vedem la București, la 80 de lei pentru elev, student, pensionar și, de aici, încep să crească prețurile, până spre 200 de lei pentru mine sau dvs.” spune sociologul Bogdan Bucur într-o discuție deschisă cu jurnalistul Val Vâlcu la DCNews.

”Suntem de cinci ori mai inculți și suntem de mai puțin de două ori mai săraci”

”Suntem de cinci ori mai săraci sau de cinci ori mai inculți?” întreabă jurnalistul.

”Suntem de cinci ori mai inculți și suntem de mai puțin de două ori mai săraci decât spațiul occidental. Aici, e meseria mea, trebuie să vă spun: România a reușit o performanță extraordinară, suntem undeva la peste 80% la nivel de salarizare mediu, din media UE, este ceva absolut de neimaginat până mai ieri! Modul în care redistribuim intern bogăția națională, media însemnând între niște vârfuri care sunt extrem de înalte și, din păcate, avem o jumătate de populație cu contracte de muncă sub 3.700 de lei (salariul mediu net oficial n.r.), o sumă derizorie” subliniază Bogdan Bucur.

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