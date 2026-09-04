Șocul trăit de Elisabeta Lipă după intrarea în politică. Declarații sincere la Mi-Th Influencer: N-ai cum să reziști

Elisabeta Lipă, una dintre cele mai cunoscute personalități ale sportului românesc, vorbește deschis despre cariera sa, performanță, sportul românesc și experiențele care au marcat-o de-a lungul anilor. De la marile victorii din sport până la rolurile de conducere și implicarea în viața publică, Elisabeta Lipă face dezvăluiri despre lumea pe care a cunoscut-o din interior.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, este invitata de duminică la ”Mi-Th Influencer”, realizată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz.

O invitată care nu mai are nevoie de prezentare!

De la marile competiții și performanțele care au făcut istorie până la experiența de la conducerea Federației Române de Canotaj și pasul în politică, Elisabeta Lipă vorbește despre lumea pe care a cunoscut-o din interior, duminică, de la ora 11:00, pe DCNews și DCNewsTV!

Elisabeta Lipă mărturisește că a intrat în politică pentru sport și, fără sport, n-ar fi rezistat:

”Sunt om politic (deputat PSD de Botoșani n.r.), dar vă spun sincer, am făcut acest pas în politică tot pentru sport, nu pentru a urmări funcții. În mintea mea, am spus așa: am făcut sport la cel mai înalt nivel, am condus cel mai puternic club, am fost ministru al Sportului, sunt președinta Federației de atâția ani, cunosc toată problematica, pentru că atunci când ajungi în fruntea unui minister - de Sport, în cazul meu - vezi și ce se întâmplă la cluburi, și am zis că mă simt obligată, cunoscând toate problemele cu care se confruntă sportul, să fac pasul acesta. Dacă nu fac eu, de la nivelul la care am ajuns, cine să facă? Dar, intrând în hora asta, am realizat de ce au fost înjurați Ilie Năstase, Mitică Popescu... toată lumea este înjurată pentru că, obligatoriu, ne asociază cu hoția, parcă zici că toată lumea fură în țara asta. Nu, mai sunt și oameni care-și doresc binele acestei țări, dar suntem băgați în aceeași oală. Eu, psihic, sunt foarte bine, pentru că sportul m-a ajutat să trec peste toate nebuniile astea, pentru că, altfel, n-ai cum să reziști, să auzi la fiecare pas că fură, face, drege. Ce fură? Ce fură?” este o parte a declarației făcute de Elisabeta Lipă în emisiunea ”Mi-Th Influencer”, ce va fi transmisă duminică.

Nu o ratați!