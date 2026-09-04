Accident grav pe DEX 12: Trei persoane au murit, iar două sunt rănite

Sursa Foto: INFO Slatina-OLT Facebook

Trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe DEX 12.

Trei persoane au decedat, iar două au fost rănite în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri, pe DEX 12, pe sensul spre Craiova, în apropierea localităţii Priseaca din judeţul Olt.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în acest eveniment petrecut pe DEX 12, la kilometrul 65, a fost vorba despre o coliziune între un ansamblu rutier şi o autoutilitară.

"În urma accidentului trei persoane au decedat şi alte două necesită îngrijiri medicale", arată sursa citată.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre municipiul Craiova, între nodul Negrești și nodul Valea Mare–Slatina şi se estimează reluarea circulaţiei rutiere după ora 18:00, conform Agerpres.

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Cum s-a produs incidentul

Incidentul a început după ce una dintre anvelopele unui autotren a cedat în timp ce acesta se deplasa. Deși șoferul a trecut de o parcare aflată la kilometrul 67, acesta a continuat drumul aproximativ un kilometru înainte de a opri, susține JurnalulOlteniei.ro.

TIR-ul a fost tras pe dreapta, însă a rămas cu o parte din vehicul pe prima bandă de circulație. Pentru asigurarea zonei, o echipă tehnică de la CIC Negrești s-a îndreptat către locul incidentului. Înainte de montarea semnalizării, muncitorii au început să îndepărteze de pe carosabil bucățile de cauciuc provenite de la anvelopa distrusă.

În timp ce echipa se apropia de autotren, o autoutilitară a intrat în coliziune cu acesta. Impactul s-a produs înainte ca zona să fie semnalizată corespunzător.

La locul accidentului se află în continuare echipele de intervenție, iar circulația rutieră este blocată.

Comunicat DRDP

"Circulația rutieră este blocată pe DEx12 Craiova–Pitești, pe sensul Pitești–Craiova, între nodul Negrești și nodul Valea Mare–Slatina, în urma unui eveniment rutier.

Din primele informații, în eveniment sunt implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă.

Anterior producerii accidentului, autotrenul a suferit o defecțiune tehnică – explozie de anvelopă. Acesta a trecut de parcarea situată la km 67, unde exista posibilitatea opririi în condiții de siguranță pentru efectuarea verificărilor și a eventualelor intervenții tehnice, și a continuat deplasarea aproximativ un kilometru, după care a oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

O echipă tehnică din cadrul CIC Negrești se deplasa către autotren pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea corespunzătoare a acestuia.

Membrii echipei au oprit pentru îndepărtarea de pe carosabil a resturilor de anvelopă rezultate în urma defecțiunii și se deplasau către autotren pentru semnalizarea acestuia. Evenimentul rutier s-a produs chiar în momentul în care echipa tehnică se afla în apropierea autotrenului, înainte ca acesta să poată fi balizat corespunzător. Nu a fost implicată nici o echipă de la DRDP. Camioneta nu aparținea de noi.

La fața locului se intervine pentru gestionarea situației. Circulația este blocată pe sensul Pitești–Craiova", se arată în comunicatul postat pe Facebook de DRDP Craiova.