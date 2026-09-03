Parohia Iancu Vechi - Mătăsari a început programul: "Ajută un copil să meargă la școală"

De 16 ani, la început de an școlar, Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București derulează programul social-educațional „Ajută un copil să meargă la școală!”

Programul oferă gratuit rechizite, ghiozdane, îmbrăcăminte și încălțăminte elevilor proveniți din familii defavorizate din comunitate şi din alte cartiere bucureştene. Scopul acestui program constă în prevenirea excluziunii sociale și a abandonului școlar în situațiile de risc, precum și încurajarea performanței școlare.

Programul „Ajută un copil să meargă la școală!” își dovedește utilitatea mai ales în această perioadă, când preţurile la toate produsele au crescut, iar puterea de cumpărare a populaţiei s-a diminuat, mulți membri ai comunităţii parohiale traversand o situatie financiară dificilă. Astfel, aproximativ 60 de elevi aflați în evidența serviciului social parohial vor primi rechizite (caiete, pixuri, stilouri, penare, rigle, acuarele etc.) și ghiozdane.

De asemenea, Parohia va cumpăra uniforme șco lare și încălțăminte, necesare pentru a începe noul an școlar, pentru copilasii proveniti din cateva familii monoparentale. Rechizitele, ghiozdanele şi celelalte articole oferite sunt cumpărate în parte din fondurile Parohiei sau achizi ționate din donațiile membrilor comunității parohiale.

Astfel, până în 20 septembrie 2026, la intrarea în biserică se află un spațiu special amenajat dedicat acestui program, unde cei care doresc, pot lăsa darurile lor pentru copii.

Parohia Iancu Vechi-Matasari acordă o atenţie specială câtorva familii numeroase care, periodic, primesc alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi produse de igienă personală. Totodată, elevii din aceste familii participă la programele educaționale și la alte activităţi specifice vârstei organizate de parohie: curs de limba Engleza, curs de sah, cercul de pictura, corul de copii.

Diac. Marius OBLU

Parohia Iancu Vechi-Matasari