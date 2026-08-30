Analistul financiar Radu Georgescu: În România, toamna va fi foarte fierbinte. Și nu mă refer la Insula Iubirii

Sursa foto: Facebook Radu Georgescu

Analistul financiar Radu Georgescu avertizează asupra unei toamne dificile din punct de vedere economic pentru România, cu deficit bugetar ridicat, dobânzi în creștere, necesar uriaș de finanțare și investiții străine în scădere.

Analistul financiar Radu Georgescu spune, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România intră în toamna lui 2026 cu o combinație tot mai dificilă de dezechilibre economice: deficit bugetar ridicat, costuri în creștere pentru datoria publică, necesar masiv de finanțare, deficite externe și investiții în scădere. Potrivit acestuia, perioada în care țara noastră a beneficiat de noroc chior în fața acestor probleme se încheie.

"În România, toamna va fi foarte fierbinte. Caniculară chiar. Și nu mă refer la Insula Iubirii", își începe analistul financiar Radu Georgescu postarea, apoi continuă: "În ultimii ani, România a avut cele mai mari dezechilibre macroeconomice din Europa - inflație, deficit bugetar, deficit comercial, deficit de cont curent - foarte probabil și de pe Planeta Pământ. Probabil și din galaxie".

Analistul financiar Radu Georgescu spune că România a avut "șase ani de noroc chior"

În analiza sa, presărată cu note ironice, analistul financiar Radu Georgescu compară situația României cu o partidă de păcănele. El susține că semnalele din economia românească și de pe piețele internaționale îi dau motive să creadă că toamna lui 2026 ar putea aduce presiuni suplimentare asupra dobânzilor, cursului de schimb și finanțării deficitului. Analistul enumeră șase lămâi care, în opinia sa, pot schimba radical tabloul economic din a doua parte a anului.

"Și totuși, cumva, a mers. România nu a făcut implozie. Motivul: norocul chior. Este ca la păcănele, când îți pică doar cireașă, cireașă, cireașă. România este în procedură de deficit excesiv din aprilie 2020, pe baza cifrelor din 2019. Apoi a început pandemia. Bruxelles-ul, creditorii și agențiile de rating au închis ochii. Prima cireașă.

Apoi a venit războiul din Ucraina. Bruxelles-ul, creditorii și agențiile de rating au închis ochii din nou. Altă cireașă. Șase ani de noroc chior.

Radu Georgescu: Problema cu norocul chior este că, la un moment dat, cireșele se transformă în lămâi

Problema cu norocul chior este că, la un moment dat, cireșele se transformă în lămâi. Lămâia care a picat vineri. Fed (Banca centrală din America) a anunțat că va crește dobânzile dacă inflația nu va scădea rapid.

Efectul? În timp ce mulți români se uitau la Insula Iubirii, în câteva minute dobânzile de pe Planeta Pământ au crescut. Asta are legătură cu următoarea lămâie.

Lămâia 2: în primele șase luni din 2026, România a plătit dobânzi de 29 de miliarde de lei! Cu 4 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă din 2025! Plus 16%! Ups, asta are legătură cu lămâia 3.

Lămâia 3: necesarul de finanțare pe 2026 este de 270 de miliarde de lei! Adică Guvernul trebuie să se împrumute un miliard, pe zi! În fiecare zi lucrătoare din an.

Lămâia 4: se termină PNRR. România pierde miliarde de euro, iar riscul mai mare nu e ce nu primim, ci ce va trebui să dăm înapoi, pentru obiective neîndeplinite.

Lămâia 5: deficitul de cont curent și cel comercial au crescut în 2026. Presiune suplimentară pe curs.

Lămâia 6: investițiile străine au scăzut cu 82% față de 2025. Cireașa care se transformă în lămâie chiar acum.

Comparație între toamna 2026 și toamna 2025

Suntem la final de august. Ministerul Finanțelor nu a publicat încă execuția bugetară pe iulie. Până acum, în 2026, execuția a fost publicată constant înainte de 25. Era singura cireașă rămasă în România, dar mă aștept ca și această cireașă să devină lămâie, din motive contabile. Dispare efectul de bază. Când compari toamna 2026 cu o toamnă 2025 deja umflată de taxe majorate, procentele nu mai arată la fel", se mai arată în postarea analistului financiar.

La sfârșit, Radu Georgescu vine cu o concluzie amară.

"Sunt curios cine vor fi politicienii kamikaze care vor accepta să facă un Guvern pentru că singura șansă a următorului Guvern să nu fie demis în două luni este să dea vina pe actualul Guvern și pe cele de dinainte", conchide Radu Georgescu.